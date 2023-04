Tenis: Slovenky podľahli Taliansku. Bude to ešte dlho bolieť, hovorí Lipták

Slovenské tenistky nepostúpili na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej. V kvalifikačnom dueli prehrali na harde v bratislavskom NTC s Talianskom 2:3. O rozhodujúci tretí bod pre talianske farby sa postarali Martina Trevisanová s Elisabettou Cocciarettovou, ktoré v záverečnej štvorhre zdolali pár Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková 6:4, 4:6, 7:5.



Mihalíková napriek stavu 0:2 po prvom dni dúfala, že sa v sobotu dostane na kurt. "Viacerí ľudia boli prekvapení, že sme to dotiahli do debla, po piatku to nevyzeralo ružovo. Baby brutálne zamakali, Kaja a Viki vo dvojhrách skvele zabojovali. Aj keď sme vo štvorhre prehrali prvý set, stále sme verili, že môžeme vyhrať. Pre Viki to bolo fyzicky veľmi náročné. Táto prehra bolí, rozhodlo pár loptičiek. Všetci sme sa chceli dostať na finálový turnaj."



Slovenský kapitán Matej Lipták priznal, že po tesnej prehre zavládlo v slovenskej šatni ticho. "Tridsať minút nikto nepovedal ani slovo, to hovorí za všetko. Táto prehra bude ešte veľmi dlho bolieť. Boli sme veľmi blízko niečoho výnimočného, ešte nikdy sa nám v Pohári Billie-Jean Kingovej alebo Davisovom pohári nepodarilo otočiť z 0:2 po prvom dni. Sme hrdí, že sme spojili fanúšikov, takáto atmosféra v NTC už dlho nebola. Ďakujem babám i celému realizačnému tímu. Urobili sme maximum pre víťazstvo, chýbala tomu už len bodka."



Talianka kapitánka Tathiana Garbinová prežívala na lavičke krušné chvíle. "Dnešný deň sa začal pre nás komplikáciou. Camila Giorgiová mala bolesti kolene a nemohla nastúpiť proti Hrunčákovej. Rozhodla som sa pošetriť Trevisanovú do štvorhry. Martina odohrala neuveriteľného debla, s Elisabettou Cocciarettovou dali do toho srdce a ukázali, čo pre nich znamená hrať za Taliansko."



Trevisanová označila štvorhru za mimoriadne náročnú. "Slovenky boli favoritky. Sú to kvalitné deblistky a veľmi dobre podávali. Snažila som sa stále usmievať a vyžarovať pozitívnu energiu, zápas som si naozaj užívala. S Elisabettou sme sa neustále povzbudzovali, nepanikárili sme ani za stavu 3:5 v treťom sete. Povedali sme si, že pôjdeme loptičku za loptičkou a vyšlo to."



Prvý bod získala Schmiedlová



O prvý bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v úvodnej sobotňajšej dvojhre zdolala Jasmine Paoliniovú 6:1, 4:6, 6:4. V treťom sete otočila z 0:3.



Talianska kapitánka Tathiana Garbinová urobila zmenu v nominácii a namiesto tímovej jednotky Martiny Trevisanovej postavila Paoliniovú. Tá mala v úvodnom geme k dispozícii dva brejkbaly, no Schmiedlová si podržala servis a dostala sa na koňa. Od stavu 1:1 získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Slovenky sa na rozdiel od piatkového zápasu proti Camile Giorgiovej dostávala do výmen, oveľa lepšie podávala a robila minimum nevynútených chýb.

V druhom dejstve Paoliniová pridala na agresivite a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0. Schmiedlová síce následne vyrovnala na 2:2, no koncovka patrila Talianke, ktorá za stavu 5:4 využila pri podaní súperky prvý setbal. Paoliniová hrala v týchto fázach zápasu variabilne, jej údery mali ideálnu dĺžku. Talianka bola v laufe, na začiatku tretieho setu viedla 3:0 a 40:0 pri Schmiedlovej podaní. Slovenka však skvele zabojovala, v ďalších minútach otočila na 5:3 a zápas dotiahla do víťazného konca. V desiatom geme premenila vďaka esu hneď prvý mečbal.



"Som veľmi rada, že sa mi podarilo získať pre Slovensko bod. Bolo to pocitovo oveľa lepšie ako včera, dostávala som sa do výmen a viac som si verila. O zmene v talianskej nominácii som sa dozvedela hodinu pred zápasom. S Paoliniovou som mala veľmi negatívnu bilanciu 1:6, aj preto ju Talianky asi teraz nasadili. Veľmi ma teší, že v treťom sete som otočila z 0:3 a 0:40, takýto obrat sa mi podarí raz za rok," uviedla Schmiedlová.

Druhý bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Elisabettu Cocciarettovú 6:3 a 7:6 (2). O postupujúcom na finálový turnaj tak rozhodne až záverečná štvorhra.



Talianska kapitánka Tathiana Garbinová urobila aj pred drohou sobotňajšou dvojhrou zmenu v nominácii. Namiesto Camily Giorgiovej, ktorá mala problémy s pravým kolenom, poslala na kurt Cociarettovú. Talianska antukárka nedokázala vzdorovať Hrunčákovej, ktorá sa prezentovala agresívnym tenisom a počas celého zápasu výborne podávala. V prvom sete slovenská dvojka trikrát prelomila Cocciarettovej servis.



V druhom dejstve Talianka, ktorá vo svetovom rebríčku WTA figuruje na 51. mieste, zlepšila podanie. Dokázala držať s Hrunčákovou krok v dlhých výmenách a set dotiahla do tajbrejku, v ktorom však jasne dominovala Hrunčáková a za stavu 6:2 premenila druhý mečbal. Slovensko tak malo pred štvorhrou šancu prvýkrát v histórii súťaže otočiť zápas, v ktorom po úvodnom dni prehrávalo 0:2.

kvalifikačný duel Pohára Billie-Jean Kingovej:



Slovensko - Taliansko 2:2



Anna Karolína Schmiedlová - Camila Giorgiová 2:6, 3:6

Viktória Hrunčáková - Martina Trevisanová 6:7 (9), 3:6

Anna Karolína Schmiedlová - Jasmine Paoliniová 6:1, 4:6, 6:4

Hrunčáková - Eliabetta Cocciarettová 6:3, 7:6 (2)