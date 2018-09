Tenis-US Open: Cibulková postúpila do osemfinále dvojhry

Dominika Cibulková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V treťom kole ako nasadená dvadsaťdeviatka po výbornom výkone vyradila turnajovú štvorku a newyorskú šampiónku z roku 2016 Nemku Angelique Kerberovú 3:6, 6:3,. 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti štrnástej nasadenej vlaňajšej finalistke domácej Američanke Madison Keysovej, s ktorou má negatívnu bilanciu 0:4.V prípade víťazstva na US Open vyrovná svoje doterajšie maximum z roku 2010.Úvod sobotňajšieho zápasu vyšiel lepšie Kerberovej, ktorá vďaka rýchlemu brejku išla do vedenia 3:1. Cibulková následne síce vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou tohtoročnej wimbledonskej šampiónky, ktorá robila minimum nevynútených chýb a výborne jej fungoval bekhend po čiare. V druhom dejstve Cibulková pridala na agresivite, zlepšila returny a po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 3:0. Kerberová síce vzápätí znížila na 2:3, no záver setu bol v réžii Cibulkovej, ktorá lietala po kurte a zahrala množstvo winnerov z náročných pozícií. V rozhodujúcom dejstve Slovenka pokračovala v nátlakovej hre, za stavu 3:2 opäť prelomila podanie Kerberovej a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Kerberovou na 6:7. Cibulková zahrala 40 víťazných úderov, čo bol základ úspechu.Dominika CIBULKOVÁ (29-SR) - Angeliwue Kerberová (4-Nem.) 3:6, 6:3, 6:3