Tenisové juniorky SR si bronz z ME cenia, žiarili najmä vo štvorhrách

Medailové umiestnenia SR na ME do 18 rokov:



1996 Granville 1. miesto (Cervanová, Váleková, Válkyová)

1997 Lerida 3. miesto (Šebová, Uríčková, Fislová)

1999 Lerida 2. miesto (Hantuchová, Hrozenská, Bašternáková)

2000 Granville 3. miesto (Kurhajcová, Hrozenská, Babáková)

2007 Lleida 2. miesto (Kučová, Juríková, Boczová)

2008 Granville 2. miesto (Juríková, Boczová, Luknárová)

2012 Granville 1. miesto (Ka. Schmiedlová, Uberalová, Vajdová)

2014 Granville 3. miesto (Šramková, Kr. Schmiedlová, Okáľová)

2018 Valladolid 3. miesto (Stará, Morvayová, Kadlečková)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Tenisové juniorky do 18 rokov získali na ME družstiev v španielskom Valladolide už deviaty cenný kov pre Slovensko v histórii. Trio Lenka Stará, Viktória Morvayová a Michaela Kadlečková pod vedením kapitána Jána Sabovčíka vybojovalo bronzové medaily, celkovo už po štvrtý raz.Ženské družstvo do 18 rokov naposledy získalo na ME medailu v roku 2014, keď v Granville rovnako vybojovalo bronz. Okrem toho má Slovensko z kontinentálneho šampionátu v tejto kategórii tri striebra, dvakrát sa tešilo z titulu. Bronz z Valladolidu bol už celkovo štvrtý.Cesta do Španielska viedla cez kvalifikáciu v Bulharsku, jej finále hrali Slovensky proti domácim tenistkám.povedal Sabovčík v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.Kvalifikácia v Bulharsku bola veľmi napínavá, záverečná štvorhra priniesla niekoľko zvratov, slovenské tenistky v nej mali až deväť mečbalov.dodala Lenka Stará, jednotka tímu.K zisku bronzu pomohla aj dobrá atmosféra v tíme, dievčatá poďakovali trénerovi Sabovčíkovi:V boji o tretiu priečku vyhrali Slovensky nad Talianskom, šampiónom sa stalo Bielorusko. Striebro získalo Rusko.