Tenistka S. Williamsová sa sťažuje na časté antidopingové testovanie

Serena Williamsová. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 25. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa na sociálnych sieťach posťažovala, že je v uplynulom čase znova terčom príliš častého testovania na doping.uviedla na twitteri. Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka pridala príspevok na sociálnu sieť po tom, ako ju v utorok večer navštívili antidopingoví komisári.pokračovala. V ďalšej správe 36-ročná tenistka dodala: "Som však pripravená spraviť čokoľvek, aby som dokázala, že náš šport je čistý, takže do toho. Som nadšená."Mladšia zo sestier Williamsových sa už v minulosti sťažovala, že ju testujú častejšie ako ostatných amerických tenistov.vyzvala pred tohtoročným Wimbledonom, kde prehrala vo finále s Nemkou Angelique Kerberovou.Podľa webu Deadspin testovali Williamsovú v roku 2018 do júna päťkrát, viac ako ktoréhokoľvek športovca alebo športovkyňu z USA. Na tenisové dvorce sa Serena vrátila po ročnej pauze, minulý rok v septembri porodila dcéru. Informáciu priniesla agentúra AP.