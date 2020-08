Tenistke v Palerme diagnostikovali koronavírus, turnaj bude pokračovať podľa plánu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Jednej z tenistiek krátko pred začiatkom turnaja WTA v talianskom Palerme diagnostikovali ochorenie COVID-19 . Organizátori však nezverejnili meno nakazenej hráčky, ktorá sa medzičasom odhlásila z podujatia. Podľa WTA Tour je tenistka bez príznakov choroby, no na základe platných nariadení musí zostať v izolácii.Umiestnili ju do národného zdravotníckeho zariadenia určeného pre pacientov bez príznakov COVID-19.Turnaj v Palerme bude napriek tomu pokračovať v súlade s plánom. Avšak, všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenou hráčkou, sa budú musieť podrobiť testovaniu na prítomnosť koronavírusu. "Správne nastavené protokoly a testovanie nám pomohli zachytiť pozitívny prípad. Žiadna hráčka neodišla z hotelovej izby skôr, kým nepočkala na výsledok testu," zdôraznil lekár Antonio Cascio z univerzity v Palerme, ktorý má na turnaji na starosti všetky záležitosti súvisiace s koronavírusom.Počas akcie na Sicílii, ktorá predstavuje prvú oficiálnu tenisovú udalosť od začiatku marca, ubytovali všetkých zúčastnených v tom istom hoteli. Až do piatku bolo negatívnych všetkých vyše 400 testov vykonaných na hráčkach a zamestnancoch.