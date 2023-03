Tento inovatívny spôsob investovania do nehnuteľností priniesol investorom ročný výnos až 15,21 %

Namiesto vsádzania na jednotlivé nehnuteľnosti samostatne, jednoducho investujete do celého portfólia nehnuteľností službysk.



Skupinaktorá na trhu pôsobí už takmer 15 rokov, na Slovensku úspešne prevádzkuje a rozvíja zaujímavú službu v oblasti realít -založenej namodely. Zároveň ponúka bezpečnú a veľmi výnosnú možnosť investovania.Prostredníctvom uvedomeleinvestovanie.sk môžete aj vy participovať na výnosoch tejto služby, ktorá v základnom modelypomáha klientom získavať nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Na druhej strane umožňuje klientom, ktorí predávajú svoju nehnuteľnosť, získať peniaze v prípade potreby skôr, zároveň im poskytne čas na komfortný predaj. Uvedomeleinvestovanie.sk je tu pre tých, ktorí chcú dosiahnuť nadštandardný výnos pri zachovaní maximálneho zabezpečenia investície. Tu je niekoľko faktov prečo:

Namiesto vsádzania na jednotlivé nehnuteľnosti samostatne, jednoducho investujete do celého portfólia nehnuteľností službysk.

Získate atraktívny výnos, ktorý bol v roku 2021 na úrovni 11,62 %, za rok 2022 až 15,21 % a v tomto roku podľa výsledkov prvých mesiacov opäť prekročí dvojcifernú hranicu.

Veľmi dôležitú úlohu hrá zabezpečenie investície. BizPartner Group ku každej investícii zriaďuje exkluzívne záložné právo k nehnuteľnosti v prevyšujúcej hodnote, čím investorov chráni aj voči prípadnému poklesu trhu.

Výnos je vyplácaný každý mesiac priamo na účet investora.

Doba investície je štandardne 2 roky, ale v prípade potreby vám na požiadanie vedia vrátiť investíciu aj predčasne.

Priemerná výška investície je na úrovni 80 000 Eur, no investovať môžete už od 5 000 Eur.

Investícia je bez vstupných a výstupných poplatkov.

Všetky tieto parametre spolu robia uvedomeleinvestovanie.sk veľmi atraktívnou možnosťou, ako výnosne a bezpečne uložiť svoje peniaze. BizPartner Group službu VoVlastnom.sk prevádzkuje a rozvíja už viac ako 10 rokov. Za ten čas zrealizovala stovky úspešných obchodov a záujem po tejto službe stabilne rastie. Vďaka tomu určite stojí za to uvažovať nad touto príležitosťou, ako výnosne a bezpečne zhodnotiť svoje peniaze.