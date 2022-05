Tento obchod si na férovosti dáva záležať

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla.Každý pevný vzťah je postavený na férovom prístupe a vzájomnej dôvere. Každý z nás chce mať niekoho, na koho sa môže obrátiť aj v náročných situáciách. Lidl je takým partnerom pre svojich dodávateľov a rovnako aj zákazníkov. Diskont je totiž hrdým partnerom Fairtrade a zároveň najväčším slovenským prispievateľom programu, ktorý zlepšuje životy ľudí v rozvojových krajinách. Nákupom certifikovaných výrobkov v Lidli pomáhate aj vy.Vďaka predaju produktov s certifikáciou Fairtrade v Lidli získali pestovatelia z rozvojových krajín za rok 2021 príspevok vo výške 380 000 €. Ide o viac ako polovicu z celkového fairtradového príspevku zo Slovenska za predošlý rok. Medziročný nárast predstavuje viac ako 70%, v rozpätí troch rokov sa príspevok Lidla dokonca viac ako strojnásobil. Lidl aj týmto spôsobom pomáha roľníkom a pestovateľom, pre ktorých je poľnohospodárstvo často jedinou možnosťou obživy. Obdobie pandémie spolu s narušením celosvetového obchodu najvýraznejšie zasiahlo práve týchto dodávateľov. "Tieto peniaze môžu použiť na projekty, ako sú budovanie studní, škôl a zdravotníckych zariadení, doprava, investície do efektívnejšieho pestovania a veľa ďalších, a počas koronakrízy aj zaistenie bezpečnosti a zdravia," vysvetlil Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít. Získané prostriedky využívajú pestovatelia stále častejšie aj na boj s dopadmi klimatickej zmeny a na preventívne opatrenia, ktoré ich môžu pred otepľovaním klímy chrániť. "Stále viac sa ukazuje, že sociálna nespravodlivosť, ktorá aj dnes často pestovanie mnohých komodít sprevádza, má určitú paralelu aj v nespravodlivosti klimatickej. Tí, ktorí prispievajú k zmene klímy najmenej, sa musia vyrovnávať s najťažšími následkami klimatickej zmeny," hovorí Lubomír Kadaně a nadväzuje: "V dôsledku zmien klímy v krajinách globálneho Juhu pestovatelia bojujú s novými chorobami a škodcami, sú ohrození nepravidelnými a nižšími zrážkami na jednej strane alebo na druhej, naopak, povodňami. Pestovatelia zapojení do systému vďaka Fairtrade využívajú nové odrody, učia sa pracovať s vodnými zdrojmi alebo diverzifikujú plodiny."Takmer tri štvrtiny fairtradového kakaa a viac ako polovica fairtradových ruží predaných v roku 2021 na Slovensku bola z Lidla. Diskont ponúka zákazníkom aj certifikovanú zelenú kávu (v automatoch Lidl2Go), trstinový cukor, kokos, mandle, vanilku (v čokoládach privátnych značiek) a tiež bavlnu (nákupné tašky). Lidl ponúkol počas minulého roka zákazníkom takmer 250 výrobkov s certifikáciou Fairtrade, pričom viac ako 70 ich má v stálom sortimente."Jedným z našich pilierov je zodpovednosť – vo vzťahu k zákazníkom ju napĺňame prostredníctvom kvalitných produktov za čo najvýhodnejšie ceny. Zároveň však myslíme aj na životné prostredie a našich dodávateľov. Certifikácia našich privátnych značiek je dôležitým krokom k trvalej udržateľnosti a zlepšovaniu životných podmienok mnohých tisícok ľudí. Našim zákazníkom pomáha zorientovať sa a vybrať si zodpovedné produkty. Nie je ľahké byť zodpovedným človekom a preto sa to v Lidli snažíme čo najviac uľahčiť," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Výrobky s Fairtrade certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Certifikovaná je aj káva z automatov Lidl2Go a tiež bavlnené nákupné tašky.Fairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné tu:Lidl doteraz publikoval tri správy o trvalej udržateľnosti podľa metodiky GRI:Informačný servis