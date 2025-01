Tento rok medzi svoje predsavzatia zaraďte aj zdravú pečeň

Ako si teda stanoviť zdravé predsavzatia, ktoré budete dodržiavať po celý rok?

Urobte si plán a zvoľte prístup

Nájdite spôsob, ako sa zabaviť



Vyberte si činnosť, ktorá vás baví. Ak sa napríklad chcete viac hýbať, môžete skúsiť prácu v záhrade, prechádzku alebo plávanie, ktoré vám pomôžu udržať sa na ceste a zároveň sú zábavné.



Nájdite si chuť - jesť zdravo neznamená jesť bez chuti. Soľ nahraďte čerstvými bylinkami a korením, vyskúšajte zeleninu rôznych farieb alebo experimentujte s novými receptami.



Odmeňte sa - keď splníte nejaké míľniky, doprajte si odmenu. Vyberte si pritom také odmeny, ktoré nespomalia váš pokrok.



Myslite na konečný cieľ - nezabudnite, prečo ste si predsavzatie vôbec vybrali. Pripomínajte si výhody, ktoré dosiahnete jeho splnením, či už je to zlepšenie zdravia alebo šťastia (alebo oboch). Dobrým spôsobom, ako sa k týmto myšlienkam vrátiť, keď budete potrebovať motiváciu, je ich zapisovanie.



Upravte si predsavzatie podľa vlastných potrieb

Nastavte si sociálnu podporu

Kľúčovým krokom k zlepšeniu celkového zdravia pritom môžu byť predsavzatia zamerané na starostlivosť o pečeň

Pomôže zmena životného štýlu

Tu je preto zopár tipov na predsavzatia, ktoré je možné dodržať. A vaša pečeň sa vám poďakuje:

Vytvorte si udržateľný a výživný spôsob stravovania

Jedzte viac zdravých a nespracovaných potravín

Viac varte doma a menej sa spoliehajte na polotovary

Chodievajte pravidelne nakupovať potraviny

Pridajte do svojho jedálnička viac ovocia a zeleniny

Obmedzte sladené nápoje

Obmedzte konzumáciu alkoholu

Menej seďte a viac sa hýbte

Trávte viac času vonku

Nájdite si fyzickú aktivitu, ktorá vás baví

Navštevujte svojho lekára

Starajte sa o svoje zuby

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

23.1.2025 (SITA.sk) -Ak chcete tento začarovaný kruh prelomiť, je dôležité nepreháňať to s počiatočnými cieľmi a dať si len také predsavzatia, ktoré dokážete dodržať.Odborníci radia stanoviť si čo najjednoduchšie, najrealistickejšie ciele a tiež sa zamyslieť nad tým, čo by vám mohlo brániť v ich dosiahnutí. Práve to je totiž cestou k úspechu. Vyhnete sa tým sklamaniu a frustrácii, ktorá vás čaká, ak si odhryznete príliš veľké sústo.Vaše ciele by pritom mali byť jasne definované, merateľné, dosiahnuteľné, reálne a časovo ohraničené.Dodržiavanie predsavzatí je zložité a preto je dôležité hneď na začiatku si naplánovať, ako si chcete zabezpečiť úspech. Premyslite si svoj cieľ a pouvažujte o tom, čo budete potrebovať na jeho dosiahnutie. Čím viac si predsavzatie premyslíte a naplánujete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ho dodržíte, pretože lepšie pochopíte, čo presne bude potrebné na dosiahnutie cieľa.Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že je nevyhnutné uvedomiť si čas a úsilie, ktoré musíte vynaložiť.Predsavzatia nemusia byť vážne. Snaha spraviť vo svojom živote zmeny a dosiahnuť ciele v oblasti životného štýlu by pre vás nemala byť trestom. Ak si udržíte dobrú náladu, je pravdepodobnejšie, že budete chcieť konať a dodržiavať svoje predsavzatie.Aj keď si myslíte, že ste si vybrali jednoduché a reálne predsavzatie, možno ho budete musieť upraviť. Dôvodmi, prečo je niekedy potrebné predsavzatia upraviť, môžu byť zmeny v každodennej rutine alebo zdravotnom stave.Zmena predsavzatia nie je zlyhaním, je to spôsob, ako sa uistiť, že vaše ciele skutočne spĺňajú vaše potreby a jeho úprava vám k tomu pomôže. Nevyčítajte si preto, ak potrebujete predsavzatie upraviť alebo ak nesplníte nejaký míľnik. Sústreďte sa na to, čo sa vám darí a spravte zmeny potrebné na to, aby ste zostali na správnej ceste.Aj keď zodpovednosť za splnenie cieľa je na vás, sociálna podpora môže mať veľký význam. Môžete, napríklad, cvičiť so skupinou alebo s niekým iným, pridať sa k podpornej skupine s podobnými cieľmi alebo spolupracovať s odborníkom.Jednou z najčastejších príčin chorôb v západných (priemyselne vyspelých) krajinách je totiž. Súvisí to so stravovacími návykmi a životným štýlom. Rozvoj MASLD ovplyvňujú najmä prejedanie sa a s ním spojená obezita. Problémy s výživou u pacientov s týmto ochorením zahŕňajú nadmerný príjem energie, sacharidov a lipidov a nedostatok polynenasýtených mastných kyselín, vitamínov a minerálov.Jej výskyt sa zvyšuje spolu s rastúcim výskytom obezity. No i keď väčšina prípadov MASLD súvisí s nadváhou, ochorenie sa môže vyvinúť aj pri zdravej hmotnosti.MASLD je dlhodobé ochorenie spôsobené príliš veľkým množstvom tuku v pečeni a úzko súvisí s nadváhou, no i diagnózami ako sú cukrovka 2. typu a ochorenia srdca.Prejavuje sa subjektívnymi zdravotnými problémami, ako sú nedostatok chuti do jedla, pocit tlaku v pravej časti nadbrušku či dlhodobá únava. Môže však byť aj dlho bez príznakov a diagnostikuje sa na základe laboratórnych výsledkov vyšetrenia krvi a ultrazvukového vyšetrenia brucha pri lekárskej kontrole.hmotnosť v pásme nadváhy alebo obezity, veľký obvod pásu, cukrovka 2. typu, strava obsahujúca príliš veľa nezdravých potravín a nápojov, nízka úroveň fyzickej aktivity alebo trávenie veľkého množstva času sedavým spôsobom, vysoká hladina lipidov v krvi, napríklad cholesterolu, vysoký krvný tlak a tiež iné stavy súvisiace s inzulínovou rezistenciou, napríklad syndróm polycystických vaječníkov.Dôležitá je preto najmä zmena životného štýlu. Pomôcť môže napríklad schudnutie, zdravé stravovanie, teda vyvážená strava s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, bielkovín a sacharidov, ale s nízkym obsahom tuku, cukru a soli, pitie vody namiesto sladkých nápojov či pravidelné cvičenie. Tí, čo fajčia, by mali, samozrejme, prestať. A aj keď MASLD nie je spôsobená alkoholom, môže ju pitie alkoholu zhoršiť. Odporúča sa preto obmedziť alebo prestať piť alkohol.Možno si rok čo rok dávate predsavzatie zdravšie sa stravovať alebo schudnúť, pričom uprednostňujete krátkodobé zmeny pred dlhodobým prínosom pre zdravie.Skúste si tento rok miesto ďalšej obmedzujúcej módnej diéty dať predsavzatie, že prerušíte cyklus diét a vytvoríte si udržateľný, výživný stravovací režim, ktorý vám bude vyhovovať.Najzdravšia strava je taká, ktorá je bohatá na plnohodnotné, výživné, nespracované potraviny a má nízky obsah vysoko spracovaných, sladkých výrobkov. Mala by však byť nielen výživná, ale aj prispôsobivá a teda dlhodobo udržateľná.Trvalo udržateľný stravovací režim môžete dodržiavať na dovolenke, počas sviatkov aj na večierkoch, pretože nie je obmedzujúci a je prispôsobený vášmu životnému štýlu.Jedným z najjednoduchších a najudržateľnejších spôsobov, ako zlepšiť celkové zdravie, je jesť viac nespracovaných potravín. Takéto potraviny, vrátane zeleniny, ovocia, orechov, semien, celozrnných výrobkov a rýb obsahujú množstvo živín, ktoré vaše telo potrebuje na optimálne fungovanie.Výskumy ukazujú, že konzumácia stravy založenej na nespracovaných potravinách môže výrazne znížiť rizikové faktory srdcových ochorení, telesnú hmotnosť a hladinu cukru v krvi, ako aj znížiť riziko niektorých ochorení, ako je napríklad cukrovka 2. typu.Navyše, pridávanie väčšieho množstva plnohodnotných potravín do jedálnička sa dá robiť pomaly a postupne. Ak napríklad nie ste zvyknutí jesť zeleninu, začnite tým, že každý deň pridáte do svojho jedálnička jednu porciu nejakej svojej obľúbenej zeleniny.Mnoho ľudí sa v snahe čo najrýchlejšie sa najesť spolieha na polotovary, mrazené večere a rýchle občerstvenie. Aj keď môžu byť tieto produkty chutné a ľahko dostupné, v prípade, že ich konzumujete príliš často, môžu mať škodlivé účinky na vaše zdravie.Častú konzumáciu jedál z rýchleho občerstvenia odborníci spájajú s celkovo nízkou kvalitou stravy, obezitou a zvýšeným rizikom mnohých ochorení vrátane srdcových chorôb a cukrovky.Ak chcete znížiť spotrebu polotovarov, dajte si predsavzatie, že si budete viac jedál pripravovať doma zo zdravých surovín.Začnite s prípravou jedného jedla denne a časom zvyšujte frekvenciu, až kým si nebudete doma pripravovať väčšinu jedál.Výskum totiž ukázal, že ľudia, ktorí varia viac jedál doma, majú kvalitnejšiu stravu a menej telesného tuku ako ľudia, ktorí jedia viac vonku.Na prípravu zdravých domácich jedál treba mať dobre zásobenú špajzu a chladničku. Ak nemáte vo zvyku chodiť na nákupy potravín, dajte si novoročné predsavzatie, že budete pravidelnejšie chodiť do supermarketu alebo na farmársky trh, aby ste sa zásobili výživnými surovinami.Pridaním väčšieho množstva varenej a surovej zeleniny a tiež ovocia do svojho jedálnička môžete v novom roku výrazne zlepšiť svoje zdravie.Mnohé štúdie preukázali, že strava bohatá na tieto plodiny pomáha chrániť pred rôznymi ochoreniami, ako sú cukrovka, choroby srdca a ciev, niektoré druhy rakoviny či obezita.Sladké nápoje sa spájajú so zvýšeným rizikom obezity, MASLD, kardiovaskulárnych ochorení, inzulínovej rezistencie a zubných kazov u detí aj dospelých.I keď s ich pitím môžete prestať kedykoľvek, postupné znižovanie ich konzumácie vám môže pomôcť nadobro sa zbaviť návyku na ne.Príliš časté požívanie alkoholu môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie a jeho časté pitie vám tiež môže brániť v dosiahnutí vašich zdravotných a wellness cieľov.Ak si myslíte, že by pre vás mohlo byť obmedzenie alkoholu užitočné, stanovte si primeraný cieľ, aby ste sa udržali na správnej ceste, napríklad obmedziť pitie len na víkendové večery alebo si stanoviť limit pitia na celý týždeň.Či už v dôsledku sedavého zamestnania alebo jednoducho nečinnosti, mnoho ľudí sedí viac, ako je zdravé. Predsavzatie menej sedieť je pritom jednoduché, dosiahnuteľné a dá sa prispôsobiť vášmu životnému štýlu.Ak máte, napríklad, sedavú prácu, môžete si dať predsavzatie, že sa pôjdete na obed na 15 minút prejsť alebo že každú hodinu vstanete a budete sa päť minút prechádzať.Trávenie času vonku môže zlepšiť vaše zdravie tým, že zmierňuje stres, zlepšuje náladu a dokonca znižuje krvný tlak.Dať si novoročné predsavzatie tráviť každý deň viac času vonku je udržateľný a zdravý cieľ, ktorý môže byť prospešný pre väčšinu ľudí bez ohľadu na to, kde žijete.Tento bod sme už naznačili v prvej časti. Ak chcete zvýšiť šancu, že sa vám podarí dodržať vaše fitnes predsavzatia, vyberte si aktivitu podľa toho, či vás baví a či zapadá do vášho rozvrhu.Polhodinová prechádzka, beh, jazda na bicykli alebo plávanie pred prácou, sú jednoduché a udržateľné cvičebné predsavzatia. Stanovte si tiež dosiahnuteľný cieľ – napríklad, naplánujte si pohyb počas niekoľkých konkrétnych dní v týždni miesto toho, aby ste sa o to snažili každý deň.Stanovenie realistickejšieho cieľa totiž môže zvýšiť šancu, že vaša nová rutina vydrží.Pravidelné vyšetrenia u lekára sú dôležité z mnohých dôvodov. Vyšetrenia krvi a skríningy totiž môžu pomôcť odhaliť potenciálne problémy skôr, ako prerastú do niečoho vážnejšieho.I keď pravidelnosť návštev lekára závisí od mnohých vecí vrátane typu zdravotnej starostlivosti, vášho veku a anamnézy, väčšina odborníkov odporúča navštevovať svojho lekára prvého kontaktu aspoň raz ročne na preventívnej prehliadke.Pravidelné čistenie zubov kefkou a dentálnou niťou alebo medzizubnou kefkou môže pomôcť predchádzať ochoreniam ústnej dutiny. Výskumy navyše naznačujú, že ochorenia ďasien môžu súvisieť aj so závažnými zdravotnými stavmi, ako sú Alzheimerova choroba a kardiovaskulárne ochorenia.Okrem pravidelného čistenia zubov väčšina zubných lekárov odporúča aspoň raz ročne preventívnu prehliadku.Ako všetci dobre vieme, väčšina novoročných predsavzatí vydrží len veľmi krátko. Vytvorenie zdravšieho vzťahu k jedlu a lepšia starostlivosť o seba však môžu výrazne zlepšiť vaše zdravie.Výber zdravších jedál, pravidelný pohyb a zníženie stresu nie sú len všeobecnými odporúčaniami - môžu priamo ovplyvniť zdravie vašej pečene a podporiť jej regeneráciu. V tomto období plnom nových začiatkov je dôležité myslieť na to, že zdravá pečeň znamená viac energie, lepšiu imunitu a kvalitnejší život.Pečeni postihnutej MASLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a ich užívanie prispieva tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.Essentiale® 300 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.MAT-SK-2400392 – 1.0 – Dátum vypracovania: 12/2024Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.