Tento rok Slnko v sieti za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii získa režisér Miloslav Luther

Luther sa narodil v rokub 1945 v Banskej Bystrici, vyštudoval v Prahe. Spočiatku sa venoval najmä televíznej tvorbe, neskôr natočil viacero filmov, napríklad Kráľ drozdia brada, Chodník cez Dunaj či Lekár umierajúceho času.



Získal tiež viacero medzinárodných ocenení, napríklad Prix Europe Berlin, Hlavnú cenu MTF Monte Carlo, Cenu kritiky za réžiu na MTF Šanghaj či Cenu Medzinárodnej poroty MFF Karlove Vary a iné.





10.4.2025 (SITA.sk) - Tento rok si národnú filmovú cenu Slnko v sieti za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii odnesie režisér Miloslav Luther . Minuloročnou laureátkou tohto ocenenia bola herečka Božidara Turzonovová . Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 16. apríla.To, že Luther bude laureátom ceny za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii avizoval člen prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) a generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký.„Miloslav Luther je výnimočný rozprávač filmových a televíznych príbehov rôznych žánrov, inklinujúci k historickým témam, v ktorých dominuje existencionalistický vzťah a manipulácia človeka v spoločnosti. Je režisérom 12 celovečerných hraných filmov a vyše 50 dokumentárnych a televíznych diel. Mimoriadny medzinárodný úspech mu priniesla okrem iných aj televízna inscenácia Mário a kúzelnik,‟ predstavil režiséra. Poukázal tiež na to, že Lutherov film Spiaci účet má tento rok sedem nominácií na Slnko v sieti.V aktuálnom ročníku Národných filmových cien budú ocenené diela v 19 kategóriách. Pribudli kategórie Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film.„Veľmi sa tešíme stúpajúcemu záujmu o udeľovanie ocenení Slnko v sieti. Celkovo bolo prihlásených rekordných 49 filmových a televíznych diel a môžeme potvrdiť, že vzhľadom na výsledky návštevnosti v našich kinách nie je naša domáca tvorba iba záujmom umelcov, ale intenzívne sa o ňu zaujímajú aj mnohí diváci. Tento úspech je výsledkom nielen rastúceho talentu a schopností samotnej filmovej obce, ale aj systematickej podpory nezávislej tvorby – či už filmovej, alebo televíznej. Iba zachovaním a posilňovaním podpory slobodnej tvorby bude možné naďalej rozvíjať žánrovú pestrosť a rastúcu obľúbenosť audiovizuálnych diel, a tým prispieť k celkovému rozvoju kultúry na Slovensku,‟ uviedla prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.Diváci si výber trinástich nominovaných filmov môže pozrieť online na streamovacej platforme DAFilms.sk, a to do 27. apríla. Taktiež ich možno vidieť aj na stránke slnkovsieti.sk.„Okrem nominácií nájdu diváci na platforme aj 22 titulov, ktoré tento rok zabojujú o Cenu divákov. Záujem o hlasovanie, ktoré je už uzavreté, tento rok doslova prekonal všetky očakávania – zapojilo sa dvojnásobne viac ľudí ako v roku 2024,“ informovala SFTA.V kine Lumiére v Bratislave tiež bude možné od 22. do 27. apríla v rámci Týždňa slovenského filmu vidieť prehliadku nominovaných filmov. Organizuje ju Slovenský filmový ústav a SFTA.„Už 11. ročník prinesie 10 dlhometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných filmov a súčasťou budú aj diskusie o minuloročnej filmovej produkcii. Autorkou konceptu a moderátorkou popoludní bude filmová a literárna vedkyňa Jelena Paštéková,“ informuje SFTA.SFÚ plánuje aj prehliadku všetkých slovenských filmov, ktoré mali premiéru v minulom roku. „Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 16. apríla o 19:00 a po prvýkrát v histórii ho bude možné v priamom prenose sledovať online na www.slnkovsieti.sk,“ avizovala SFTA.