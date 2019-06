Tento týždeň cez Slovensko preletí sedem amerických vrtuľníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 24. júna (TASR) - V období od pondelka do stredy (26. 6.) cez západné Slovensko preletí sedem amerických vrtuľníkov AH-64D Apache, ktoré smerujú z Rumunska do Nemecka. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Vrtuľníky by tiež podľa nej mali absolvovať medzipristátie v Piešťanoch. "dodala hovorkyňa.