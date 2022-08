Tento výnimočný zamestnávateľ vytvorí každý deň dve pracovné miesta

22.8.2022 (Webnoviny.sk) -Ak chcete svojou prácou robiť všedný deň ľudí okolo vás lepší a jednoduchší, hľadáte výnimočného zamestnávateľa. Lidl je presne takým výnimočným zamestnávateľom. Práca v tomto reťazci nie je totiž iba prácou, ale prácou s výnimočným poslaním. Taká je filozofia diskontného reťazca a tiež posolstvo novej komunikačnej kampane.Výnimočné chvíle sú často nenápadné. Skrývajú sa v mnohých každodenných momentoch, v úsmevoch, v gestách. "Ja sa cítim výnimočný, vždy keď poradím zákazníkovi, kde má čo nájsť, zavediem ho k tovaru, ktorý hľadá. Keď je stratený v predajni a veľa vecí sa nájde," povedal Matúš, predavač/pokladník z Partizánskeho. "Výnimočne sa cítim, keď mi ľudia poďakujú, keď im niečo pomôžem alebo im podám. Tak je to také zadosťučinenie. Vtedy je to super," doplnil ho kolega Matej z Bratislavy.Práca v Lidli umožňuje výnimočnosť zažívať pravidelne, dávať ju pocítiť a cítiť ju. V predajniach, skladoch i na centrále. Pri pomoci zákazníkovi, počas kontroly čerstvosti a kvality, v projekte s cieľom zjednodušiť a zrýchliť nakupovanie. "Lidl tvoria výnimoční ľudia, s ktorými a vďaka ktorým sa nám darí byť správnou voľbou pre našich zákazníkov. Za ich výnimočnú prácu im patrí vďaka v podobe výnimočnej firemnej kultúry, výnimočného platu a benefitov," povedal Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a pokračoval: "Pre zákazníkov je návšteva v Lidli výnimočná vďaka rýchlemu a jednoduchému nákupu bez zbytočne stráveného času medzi regálmi a čakaním pri pokladnici, vďaka najlepšiemu pomeru ceny a kvality, vďaka personálu, ktorý sa snaží urobiť všedný deň našich zákazníkov lepší a jednoduchší."Za posledných 12 mesiacov vytvoril Lidl takmer 500 nových pracovných miest, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Nové kolegyne a kolegov prijal diskont nielen vďaka otvoreniu piatich nových predajní, ale rozšíril svoje tímy aj v logistických centrách a na centrále. Celkovo Lidl zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí a to naprieč celým Slovenskom, keďže pôsobí v 94 mestách. "Nechceme byť len najlepšie platiacou firmou v našom segmente, chceme ponúkať najlepšie platy pre konkrétne pozície v konkrétnych regiónoch. Našou ambíciou je, aby sme mali najlepšie zaplatených skladníkov v Seredi a tiež najlepšie zaplatených predavačov v Poprade. Platovú stratégiu neustále prehodnocujeme a aj preto sme už na začiatku roka významne investovali do platov a zvýšili naše mzdové náklady medziročne o 8 miliónov eur," vysvetlil Adam Miszczyszyn.Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka Lidl všetkým svojim viac ako 6500 zamestnancom aj zaujímavé benefity, aktuálne v hodnote 370 € na osobu za rok. Celkovo investuje Lidl nad rámec pôvodne plánovaných mzdových nákladov do svojich zamestnancov viac ako 10 miliónov eur ročne. Diskont sa svojim zamestnancom snaží vychádzať v ústrety aj v náročných životných situáciách. Súčasťou podpory zamestnancov je aj interný grantový program Lidl srdcom.Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.Informačný servis