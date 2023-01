Teplá zima láme rekordy naprieč Európou. Takéto výkyvy sú nezvyčajné, USA naopak čelí arktickým búrkam

aktualizované 5. januára 2023, 7:33



Lyžiarske rezorty sú bez snehu

Takéto rozdiely sú nezvyčajné

Amerika čelí silným búrkam

5.1.2023 (Webnoviny.sk) -Januárové teploty dosiahli vo viacerých európskych krajinách rekordné hodnoty. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého padli národné rekordy v ôsmich krajinách a regionálne v ďalších troch.V poľskejv nedeľu nameralistupňa Celzia, čo o štyri stupne prekonalo dovtedajší januárový rekord. V španielskomvystúpala teplota až nastupňa Celzia, čo bolo o viac ako desať stupňov viac ako je dlhodobý priemer.Novoročné teploty v Bilbau podľa BBC zodpovedajú júlovým priemerom a v častiach Katalánska, vrátane Barcelony, dokonca v dôsledku sucha zaviedli obmedzenia na používanie vody.Vodosiahli teplotystupňov Celzia a teplé počasie zasiahlo aj lyžiarske rezorty v Alpách, ktoré hlásia nedostatok snehu.Národné rekordy padli v Holandsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Českej republike, Poľsku, Dánsku a Bielorusku. Rekordy jednotlivých meracích staníc zase v Nemecku, Francúzsku a na Ukrajine.BBC pritom konštatuje, že teplotné rekordy padajú neustále, no je nezvyčajné, že je medzi nimi rozdiel viac ako niekoľko desatín stupňa.Len pred niekoľkými dňami pritom Spojené kráľovstvo, Írsko, Francúzsko a Španielsko informovali, že rok 2022 bol dosiaľ najteplejší v ich záznamoch.Mierne počasie v Európe je zároveň v ostrom kontraste so Severnou Amerikou, ktorá čelí ďalším silným búrkam len niekoľko dní po tom, ako si tam smrtiaca arktická búrka vyžiadala viac ako 60 mŕtvych.Zatiaľ čo v častiach severného Stredozápadu predpovedajú silné sneženie a mrznúci dážď, Texas, Oklahoma, Arkansas a Louisiana očakávajú silné búrky a tornáda.Nie všade v Európe je však teplo - chladnejšie teploty a sneženie meteorológovia predpovedajú v častiach Škandinávie. V Moskve by mali teploty počas víkendu klesnúť na mínus 20.