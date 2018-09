Teplári sú aktuálne pripravení na spustenie vykurovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenskí teplári sú aktuálne plne pripravení na spustenie vykurovania. Uviedol to pre TASR Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) v súvislosti s avizovaným výrazným jesenným ochladením.spresnil Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT.Pripomenul, že v zmysle platnej legislatívy sa vykurovacie obdobie spravidla začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka. Centrálne zdroje tepla začínajú distribuovať teplo vtedy, keď sú splnené podmienky pre začatie vykurovania dané vyhláškou, teda keď dva po sebe idúce dni klesne priemerná vonkajšia teplota pod úroveň 13 stupňov Celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.podčiarkol Janiš.Dodal, že podľa konkrétnych zmluvných podmienok medzi dodávateľom tepla a odberateľom je však možné vykurovať aj mimo vykurovacieho obdobia, a teda aj skôr, ak je to technicky možné a požiada o to správca písomne.Slovenský zväz výrobcov tepla združuje naprieč celým Slovenskom dodávateľov tepla. V 97 spoločnostiach združených v SZVT pracuje takmer 4000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis pri poruchách počas celého roka.