Teplovzdušný balón v Nemecku narazil do vedenia vysokého napätia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bottrop 30. septembra (TASR) - Teplovzdušný balón so šiestimi pasažiermi narazil v nedeľu večer pri Bottrope v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko do vedenia vysokého napätia a uviazol tam vo veľkej výške.Informovali o tom Západonemecký rozhlas (WDR) i tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje. Podľa nich sú cestujúci v poriadku.Ako vyplýva z informácií hasičov, medzičasom sa pripravuje náročná záchranná operácia, ktorá si zrejme vyžiada istý čas. Ešte predtým bude musieť dôjsť k prerušeniu dodávky elektrického prúdu do tejto časti siete.Nemecké železnice informovali, že nehoda výrazným spôsobom narušila premávku náhradnej koľajovej dopravy medzi Essenom a Bottropom.