Terasy reštaurácii a kaviarní možno dostanú stopku, ich zavretie výrazne poškodí celé gastropodnikanie na Slovensku

Terasy prepúšťajú vzduch

Veľmi slabá pomoc štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 - Iniciatíva Zachráňme gastro! vyzýva poradné konzílium premiéra Igora Matoviča, aby znova radikálne nezasahovalo do existujúceho, už aj tak veľmi okliešteného gastropodnikania.Ako informoval Ján Laš z iniciatívy, majitelia reštaurácii po zavretí interiérov prevádzok investovali nemalé peniaze na zabezpečenie terás pred šírením koronavírusu, chladom a vetrom.Preto ich prípadné zavretie výrazne poškodí celé gastropodnikanie na Slovensku. Zároveň upozornil, že aj finančná pomoc zo strany rezortu dopravy a výstavby v rámci podpory domáceho cestovného ruchu, ktorý zasiahla koronakríza, bude k dispozícii najskôr až budúci rok."Terasy, na rozdiel od uzatvoreného interiéru, prepúšťajú viac vzduchu, majú vyššie stropy, ľahšie sa v nich udržujú rozostupy medzi zákazníkmi a hlavne tam nie je žiadna vzduchotechnika, ktorou by sa mohol prípadný vírus šíriť. Nevidíme preto dôvod na uzatvorenie terás, ktoré majú ochranu voči vetru a dažďu a na ktorých sú ochotní jesť zákazníci aj v zime, len aby podporili svoje obľúbené prevádzky, či lokálnych dodávateľov," zdôraznil Laš.Slovenskí gastropodnikatelia upozorňujú, že práve oni museli zatvárať svoje prevádzky ako prví a tento stav trvá už štyri mesiace. Pritom príspevky na mzdy boli pridelené zamestnancom a príspevky za nájmy boli pridelené prenajímateľom.Gastropodnikatelia sa tak stále nedočkali adekvátnej pomoci od štátu ako napríklad naši susedia Česi a Rakúšania. Kým na Slovensku sa gastro podniku prepláca 80 percent z celkovej ceny práce, tak v Česku aj v Rakúsku to je 100 percent z celkovej ceny práce. "Maximálna výška na Slovensku je 1 100 eur, zatiaľ čo v Česku to je 1 887 eur," upozornil Laš.Podľa gastropodnikateľov pomoc zo strany štátu je veľmi slabá. Poukazujú aj na rozdielnu náhradu nájomného na Slovensku a v okolitých krajinách. U nás je náhrada do výšky 50 percent a je podmienená aj znížením nájomného zo strany prenajímateľa o rovnakú výšku. Navyše tento príspevok ide prenajímateľovi.V Česku je náhrada do 50 percent, no bez podmienky zníženia prenajímateľom. Rozdiel podľa Laša je aj vo výške DPH – kým na Slovensku je to 20 percent, tak v Česku len od 1,5 do 10 percent.