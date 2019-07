Terézia Čikoš debutuje piesňou Letná, zložila ju pre ňu Jana Kirschner

Jana Kirschner, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júla (TASR) - Talentovaná Terézia Čikoš prichádza s piesňou Letná. Autorkou jej prvej skladby je Jana Kirschner, ktorá sa na nej podieľala aj produkčne. Koučka zo speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko tak plní svoj sľub a svojej zverenkyni pomáha otvoriť dvere do sveta šoubiznisu. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.vyjadrila sa autorka novej piesne.Pieseň Letná je letný song s nádychom nostalgie. Je akousi spomienkou na stretnutie so starou láskou.hovorí o skladbe jej autorka Jana Kirschner.dodáva.Skladba vznikala v štúdiách LVGNC a Cobra Soundstudio.vyznáva sa Teri Čikoš.Videoklip, o ktorého réžiu i kameru sa postaral Viktor Cicko a strih Vladimíra Vrbiňáková, podčiarkuje jemnosť skladby. Je plný farieb i emócií a bez komplikovaných príbehov či obrazov. Emotívnosť piesne umocňuje i Terezin outfit či romantické vzdušné šaty, ktoré má vo videu oblečené. Nádych nostalgie podčiarkuje aj miesto, kde sa video nakrúcalo. Klip vznikal v krásnych priestoroch v srdci Bratislavy - v Lekárni u Salvátora.poznamenala Teri Čikoš. Inak tomu nebolo ani v prípade Jany Kirschner:Spoluprácu s Janou Kirschner počas aj po súťaži The Voice si mladá Bratislavčanka veľmi pochvaľuje a podľa jej slov bola pre ňu veľkou školou.dodáva Terézia.Rovnako pochvalne sa o spolupráci vyjadrila aj Kirschner.uviedla na záver Jana Kirschner.