Utorok 16.12.2025
16. decembra 2025
Teréziu Mecelovú zvolili za podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR, o jej vymenovaní rozhodne Pellegrini
Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí zvolila na post podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR Teréziu Mecelovú. Ako NS ...
16.12.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí zvolila na post podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR Teréziu Mecelovú. Ako NS SR informoval na svojej internetovej stránke, návrh na jej vymenovanie do funkcie predloží rada prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Ten rozhodne o jej vymenovaní.
"Kandidátka na podpredsedu Najvyššieho súdu SR Terézia Mecelová vo voľbe získala všetkých 16 hlasov prítomných členov Súdnej rady SR. Návrh kandidátky na funkciu podpredsedu NS SR podal predseda súdu František Mozner," uviedol najvyšší súd.
Terézia Mecelová bola do funkcie sudkyne ustanovená 13. mája 2013. Na Najvyššom súde SR pôsobí od 1. septembra 2021 ako sudkyňa občianskoprávneho kolégia.
Zdroj: SITA.sk - Teréziu Mecelovú zvolili za podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR, o jej vymenovaní rozhodne Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
