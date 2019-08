Termín a forma obnovy bývalého hotela Kyjeva záleží od rokovaní

Na snímke budova Hotela Kyjev v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. augusta (TASR) - Rekonštrukciu chátrajúceho objektu bývalého hotela Kyjev v centre Bratislavy chceli spustiť počas tohto roka. Taký termín odhadovala v roku 2018 britská spoločnosť Lordship, ktorá je cez svoju dcérsku firmu SK Centre vlastníkom hotela. Aktuálne pre TASR uviedla, že forma a čas revitalizácie záleží a bude výsledkom rokovaní so zástupcami bratislavského magistrátu, mestskej časti Staré Mesto. Všetko má byť zároveň v súlade s názorom odbornej a laickej verejnosti.Investor naďalej deklaruje zámer revitalizácie budovy bývalého hotela Kyjev, vrátane jeho okolia, ako aj prislúchajúcich budov na Cintorínskej a Rajskej ulici. Taktiež chce priniesť nové námestie v priestoroch momentálne nefunkčnej zásobovacej rampy do podzemia v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska.Spoločnosť Lordship tvrdí, že je v kontakte so zástupcami magistrátu a aj Starého Mesta. Komunikuje s nimi o pripravovanej architektonickej súťaži o budúcej podobe Kamenného námestia a Námestia SNP, aktuálne platnom územnom pláne, či o forme participácie s mestom.uviedol investor s tým, že sa baví o vzájomnej spolupráci v celom predmetnom území.Verí, že finálna podoba rekonštrukcie by mala vzísť z diskusie s magistrátom a aj s mestskou časťou Staré Mesto. Výsledky minuloročnej architektonickej ideovej súťaže na výzor fasády budovy bývalého hotela Kyjev majú podľa investora slúžiť ako podklad pre ďalšiu prácu na finálnej podobe.podotkol.Developer v roku 2018 avizoval, že chce pri rekonštrukcii hotela nadviazať na architektúru budovy v plnom objeme a s novým opláštením. Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. V tom čase sa považoval za architektonický skvost a bol najvyššou stavbou v časti Staré Mesto. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.