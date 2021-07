Termín pojednávania so sudcom Michalom Trubanom stále nie je známy, v apríli sa zrušil pre pandémiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Termín ústneho pojednávania v súvislosti s disciplinárnym konaním voči sudcovi Michalovi Trubanovi nie je vytýčený. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Veronika Müller . Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Ján Mazák 20. októbra 2020 informovali o podaní návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu ŠTS Michala Trubana.Dôvodom je rozhodovanie sudcu vo veci väzby obvineného Norberta Bödöra. V tejto súvislosti mu nevyčítajú samotné rozhodnutie o nevzatí obvineného do väzby, ale fakt, že sa nenamietol pre možnú zaujatosť.Posledný nariadený termín disciplinárneho pojednávania v tejto veci bol v apríli 2021. Ten zrušili na základe žiadosti obhajcu sudcu a z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Ako však Müller zdôraznila, disciplinárne veci budú od 1. augusta v kompetencii Najvyššieho správneho súdu SR. Ján Hrubala a Ján Mazák sudcovi vyčítajú, že pri rozhodovaní o väzbe pre Norberta Bödöra nevyslovil svoju zaujatosť a neodobral sa z prípadu. Bola mu totiž známa výpoveď svedka Mareka K., ktorý vypovedal o ďalšej podozrivej osobe v tomto konaní. Išlo o advokáta Jána Gajana, ktorý mal mať kontakty so sudcom Michalom Trubanom, ktorý bol vo veci vybavujúcim sudcom.