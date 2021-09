Termín prihlásenia sa do aktívnych záloh sa blíži ku koncu, ministerstvo obrany láka na príspevok

Špecializácia podľa druhu vojska

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Záujemcovia o služby v takzvaných aktívnych zálohách Ozbrojených síl SR sa môžu hlásiť do piatku 24. septembra. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje rezort obrany , záložníci budú mať možnosť absolvovať výcvik so špecialistami vo svojich oboroch.Služba v zálohách je podľa ministerstva tiež spojená s viacerými benefitmi vrátane motivačného príspevku.Počas prvej fázy výcviku si podľa ministerstva záujemcovia osvoja vševojskové zručnosti, ako napríklad manipuláciu so zbraňou, zdravotnú prípravu, chemickú prípravu, streľbu alebo bezpečnosť pri narábaní s technikou. „V ďalších cvičeniach prichádza špecializácia podľa druhu vojska," uvádza ministerstvo s tým, že ženisti absolvujú výcvik prepravy techniky cez rôzne terénne prekážky budovaním premostení a úpravou terénu, práce s výbušninami alebo odstraňovania mín a iných výbušných systémov.Delostrelci sa zase zamerajú na ovládanie delostreleckých a raketových systémov. Chemici absolvujú výcvik ochrany vojsk pred používaním chemických a biologických zbraní a dekontaminácie a aktívne zálohy Vojenskej polície sa zamerajú na monitorovanie vyčlenených priestorov špeciálnou sledovacou technikou a zásahy proti narušiteľom.Rezort pripomína, že jedným z benefitov aktívnych záloh je tzv. motivačný príspevok vo výške 600 eur. „Okrem toho sú vyplácané aj náklady na náhradu mzdy, ktoré uhrádza zamestnávateľovi vojenský útvar. Pamätáme aj na podnikateľov – vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania vo výške priemernej mesačnej mzdy v SR," zdôrazňuje ministerstvo. Zároveň konštatuje, že zamestnávatelia sú povinní uvoľňovať vojakov v aktívnych zálohách na pravidelné cvičenie. „Účasť na cvičení preukazuje vojak aktívnych záloh oznámením od príslušného vojenského útvaru," vysvetľuje rezort.Prihlásiť sa do aktívnych záloh je možné prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta trvalého bydliska alebo elektronicky. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/.