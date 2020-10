Predbežný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Odsúhlasil ho aj ústredný krízový štáb. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že informácie sa budú aktualizovať podľa vývoja situácie.



Od soboty 24. októbra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie na COVID-19, do práce, cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti či zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. V najdotknutejších okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platia prísnejšie pravidlá. Zákaz vychádzania vláda zatiaľ schválila do 1. novembra a avizovala jeho možné predlžovanie. Opatrenie prijala v súvislosti so zlou situáciou ohľadom šírenia nového koronavírusu.