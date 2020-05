Termín výberového konania na predsedu špecializovaného súdu je otázny, Kolíková musí vymenovať komisiu

Ústny pohovor s kandidátmi

Štyroch členov menuje ministerka

6.5.2020 - Termín výberového konania na predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) stále nie je známy, čaká sa na vymenovanie členov výberovej komisie. Pre agentúru SITA to uviedol poradca ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí) pre komunikáciu Peter Bubla.Štyroch členov komisie menuje šéfka rezortu, no zatiaľ tak neurobila. Piateho člena - Jozefa Šutku - zvolila sudcovská rada ŠTS. Súčasnému predsedovi Špecializovaného trestného súdu Michalovi Trubanovi končí funkčné obdobie 15. júna.„Konkrétny termín bude stanovený po vymenovaní členov výberovej komisie. Termín bude hneď zverejnený aj na web sídle MS SR,“ uviedol Bubla na otázku SITA, kedy bude voľba nového predsedu.Výberové konania na predsedu ŠTS prebiehajú ústnym pohovorom s kandidátmi. Z odpovedí ministerstva vyplýva, že aktuálna pandémia na tom nič nezmení. Podľa Bublu ministerstvo dodrží všetky hygienické a priestorové opatrenia tak, aby sa výberové konanie mohlo uskutočniť v súlade s právnym predpisom.Na post predsedu kandidujú Ján Hrubala, Igor Králik, Ján Buvala a tiež súčasný šéf súdu Michal Truban, ktorého meno sa objavilo v komunikácii Mariana K. cez aplikáciu Threema. Buvala bol jedným z členov senátu, ktorý pojednával v prípade miliónových zmeniek televízie Markíza.Kto by bol spomedzi prihlásených kandidátov najlepším na post predsedu ŠTS, Kolíková nechce povedať. Podľa poradcu by tak priamo poprela zmysel výberového konania.Nového predsedu bude vyberať päťčlenná komisia, pričom štyroch členov do nej menuje ministerka. Kto konkrétne to bude, zatiaľ Kolíková nerozhodla. Piateho člena vybrala sudcovská rada ŠTS, je ním Jozef Šutka.Výberová komisia odporučí jedného zo štyroch kandidátov, pričom ministerka rozhodne o jeho zvolení či nezvolení. Zákon jej povoľuje nevybrať si ani jedného z kandidátov odporučených komisiou.Termín výberového procesu musí rezort spravodlivosti oznámiť cez svoju webovú stránku najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Okrem šéfa ŠTS sa vymení viacero predsedov aj na okresnej či krajskej úrovni.ŠTS pojednáva najmä prípady, ktoré sa týkajú závažnej kriminality, organizovaných zločineckých skupín a iných. Jeho predchodcom bol špeciálny súd, ktorý vznikol v roku 2004, a ktorého pôsobenie skončilo na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR v júli 2009.