Terno otvára predajňu vo Veľkých Levároch

16.1.2025 (SITA.sk) - Reťazec Terno pokračuje v expanzii a svoju prvú novú predajňu v roku 2025 otvára vo Veľkých Levároch. Moderná predajňa lokalizovaná na Vinohradníckej ulici ponúkne pohodlné a výhodné nakupovanie na jednom mieste s parkoviskom pri predajni.Predajná plocha reflektuje inovatívne trendy v maloobchode. "Otvorením tejto predajne reagujeme na dopyt po ľahko dostupných nákupných možnostiach zodpovedajúcich dnešnej dobe aj v regiónoch. Predajňa je strategicky umiestnená v blízkosti obytnej zóny a jej vybavenie, vrátane samoobslužných pokladní a zálohomatu, poskytuje maximálny komfort pri nákupe," uvádza Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.Nová predajňa ponúka parkovisko s kapacitou 26 miest, bezbariérový prístup a široký sortiment, z ktorého až 60 % tvoria slovenské produkty. Otvorená bude 7 dní v týždni, od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 20.00, v sobotu od 6.00 do 17.00 a v nedeľu od 7.00 do 17.00. Vďaka ľahkej dostupnosti, bohatému sortimentu, vrátane stovky produktov cenovo výhodnej privátnej značky Terka, budú mať miestni obyvatelia príležitosť vybaviť si nákup v blízkosti svojho domova. Na pultoch obchodu tiež nájdu širšie zastúpenie bezlepkových a bezlaktózových výrobkov, ktorým reťazec reaguje na potrebu zvyšujúceho sa dopytu po potravinách pre ľudí s potravinovými intoleranciami a alergiami.Zákazníci predajní Terno môžu taktiež využiť široko koncipovaný vernostný program, ktorý zahŕňa pravidelné zľavy na vybraný sortiment, narodeninové a meninové zľavy či zvýhodnené ceny pre seniorov. V dnešnej rýchlej dobe zaiste ocenia, že môžu ušetriť čas pri platení a nechať si svoj pokladničný blok poslať priamo na e-mail. Viac informácií nájdete na www.terno.sk Informačný servis