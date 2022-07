Teroristická hrozba zostáva podľa OSN aj naďalej vysoká, Al-Káida využíva na podporu svojich aktivít kryptomeny

Zahraničný bojovníci Islamského štátu zvyšujú nebezpečenstvo

Zadržiavaných je asi 30-tisíc detí

Väčšina hotovosti zostáva v Iraku

Teroristické skupiny využívajú kryptomeny

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - V konfliktných oblastiach a susedných krajinách pretrváva vysoké riziko zo strany extrémistov z organizácií Islamský štát (ISIL) V utorok na to upozornili experti Organizácie Spojených národov (OSN) a zároveň varovali, že tieto konflikty, v prípade, že nebudú úspešne vyriešené, budú vytvárať ďalšie kapacity pre teroristické operácie v ostatných častiach sveta.V rozsiahlej správe pre Bezpečnostnú radu OSN experti uvádzajú, že Islamský štát aj Al-Káida operujú v oblastiach vyvolávajúcich najväčšie znepokojenie - v Afrike, strednej a južnej Ázii a v oblasti Levanty, ktorá zahŕňa Sýriu a Irak.„Ďalším veľkým násobiteľom potenciálneho nebezpečenstva“ sú podľa expertov zahraniční bojovníci Islamského štátu spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi. Nemenovaná krajina podľa nich uvádza, že zhruba 120-tisíc je naďalej v 11 táboroch a asi 20 väzenských zariadeniach na severovýchode Sýrie.Iná krajina tvrdí, že približne 10-tisíc „zahraničných teroristických bojovníkov“ je vo väzbe Sýrskych demokratických síl podporovaných Spojenými štátmi.Panel expertov tiež upozornil, že medzi zadržiavanými je asi 30-tisíc detí do 12 rokov, „ktorým hrozí radikalizácia extrémistickou ideológiou ISIL“. Organizácia sa podľa nich snaží vychovať novú generáciu extrémistov.Iracké sily a koalícia vedená Spojenými štátmi ISIL v roku 2017 porazili, no podľa expertov si stále udržiava dve výrazné organizačné štruktúry pre Irak a Sýriu a má „mohutné“, dobre zavedené regionálne siete v Afganistane, pokrývajúce južnú Áziu, v Somálsku, pokrývajúce Mozambik a Konžskú demokratickú republiku a v Čadskej panve, ktoré pokrývajú aj Nigériu a západný Sahel.Pozoruhodné podľa expertov je, že „dve z troch najdynamickejších sietí ISIL sú v Afrike, ktorá je aj domovom niektorých z najnebezpečnejších pobočiek Al-Káidy“.Vedenie ISIL kontroluje rezervy v hodnote približne 25 miliónov dolárov, konštatoval ďalej panel expertov, pričom väčšina hotovosti zostáva v Iraku.Jedna krajina podľa nich upozornila na „rastúcu dôležitosť Juhoafrickej republiky pri sprostredkovaní transferu prostriedkov od vedenia ISIL pobočkám v Afrike“, pričom údajne vedia o viacerých veľkých transakciách v celkovej hodnote viac ako milión dolárov.Experti tiež dostávajú správy, že ISIL a Al-Káida na získavanie darov a podporu svojich aktivít využívajú kryptomeny.Podľa nemenovanej krajiny ISIL „poskytuje návody na to, ako si otvoriť digitálnu peňaženku a robiť transakcie s použitím kryptomien“, zatiaľ čo iná krajina upozornila na transakcie vo výške viac ako 700-tisíc dolárov, zahŕňajúce kryptomeny zvyšujúce súkromie na financovanie fungovania ISIL v Afganistane, čo naznačuje ich rastúce schopnosti pri využívaní menej známych kryptomien.