Teroristický útok na letisku v Kábule Slovensko neakceptuje, čin odsúdil aj samotný Taliban

Cieľom mali byť americkí vojaci

Taliban útok na letisku odsúdil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Teroristický útok na letisku v Kábule bol neakceptovateľný čin, za ktorý musia tí, čo útok naplánovali, niesť zodpovednosť. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytol agentúre SITA komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí (MZV).„Útoky v blízkosti Medzinárodného letiska Hamida Karzaia priniesli ďalší smútok do mnohých afganských rodín, ktoré nechcú nič iné ako žiť bez strachu o svoje životy. Slovenská republika nebude preto nikdy akceptovať útoky teroristov na civilné obyvateľstvo a medzinárodné sily, ktoré vykonávajú humanitárnu operáciu,“ píše sa vo vyhlásení.Podľa MZV cieľom teroristov boli vojaci USA a ďalší spojeneckí vojaci, ktorí umožnili aj návrat občanov Slovenska z Afganistanu.„Organizátori útoku jasne ukázali, že nechcú, aby budúcnosť Afganistanu boli mier, stabilita a prosperita pre všetkých obyvateľov bez rozdielu na etnicitu alebo náboženskú príslušnosť. V spolupráci so spojencami a partnermi budeme pokračovať v podpore mierumilovného Afganistanu, ktorý sa nesmie stať ani terčom ani útočiskom pre teroristov,“ uviedol komunikačný odbor.Na letisku v Kábule sa vo štvrtok 26. augusta odpálili dvaja samovražední útočníci. Zahynulo niekoľko desiatok ľudí vrátane príslušníkov americkej armády. Podľa predstaviteľa USA sa predpokladá, že útok podnikla teroristická organizácia Islamský štát.Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré v uplynulých dňoch prevzalo kontrolu nad krajinou, útok na letisku v Kábule odsúdilo.