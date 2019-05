Terorizovali ľudí na Liptove, dvojicu mužov obvinila polícia

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ružomberok 28. mája (TASR) - Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky obvinil 42-ročného Jaroslava R. a 29-ročného Miroslava H., ktorí mali v rokoch 2012 až 2016 „terorizovať“ ľudí v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Polícia na sociálnej sieti informuje o tom, že lupiči sa vo viacerých prípadoch mali vlámať do rodinných domov, prepadnuté osoby vytiahnuť z postele, zviazať a biť ich. Prekážkou nebol ani vysoký vek napadnutých.uvádzajú policajti.Najvyššiu hotovosť mali ulúpiť z hotelového trezoru.informovali o tom policajti.Celkovo mali odcudziť viac ako 15.000 eur a veci v hodnote 3500 eur. Bitie palicou a zväzovanie lepiacou páskou boli podľa polície ich praktikami aj v iných prípadoch. Niektoré obete skončili s ujmou na zdraví alebo ťažkou ujmou s pomliaždeniami alebo zlomeninami. Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky obvinil dvojicu mužov z piatich takýchto skutkov.dodali policajti.Miroslav H. je polícii známy aj z prípadu v roku 2016. Spolu s ďalšími obvinenými mali ako organizovaná skupina so zbraňou prepadnúť čerpaciu stanicu.približuje polícia.V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od siedmich do 15 rokov. Jaroslava R. policajti zadržali a nachádza sa vo väzbe. Miroslav H. je vo výkone trestu za inú kriminalitu.