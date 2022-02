Tesco každý deň pomáha zdravotníkom a nemocniciam na celom Slovensku

Prečítajte si, ako Tesco pomáhalo počas pandémie:

24.2.2022 (Webnoviny.sk) -"V Tescu je pre nás kľúčové, aby sme včas a adresne pomáhali tam, kde je to najviac potrebné. Uvedomujeme si, že už dva roky pracujú zdravotníci a záchranári každý deň v prvej línii – vo veľmi náročných a sťažených podmienkach. Vážime si ich obetavú prácu a s hrdosťou podporujeme zdravotnícke zariadenia naprieč Slovenskom, aby sme im ukázali našu podporu a vďačnosť," hovoríOd začiatku pandémie na jar v roku 2020 poskytlo Tesco na Slovensku pomoc nemocniciam a zdravotníckym zariadeniamvo výške viac ako. Samozrejmosťou bola aj opätovná podpora formou pediatrických balíčkov či ďalších Fred&Flo produktov aj pre pacientov nemocníc v hodnote. Podpora zdravotníckym zariadeniam putovala aj prostredníctvom F&F oblečenia či vitamínových balíčkov.Sumoutiež prispeli prostredníctvom kúpy rúšok značky F&F samotní zákazníci. V rámci minuloročnej edície programu na podporu lokálnych komunítTesco vytvorilo špeciálnu kategóriu pre prihlasovanie projektov, ktorých cieľom bolo podporiť. Podporu na boj proti koronavírusu aj lepšie zvládanie jeho následkov cez tento program získalo ažv celkovej hodnotePomocnú ruku podáva aj Nadácia Tesco. "Nadácia Tesco, prostredníctvom ktorej pomáhame už viac ako 11 rokov, finančne podporíUniverzitnú nemocnicu v Martine a občianske združenie Slniečko na ceste pri Klinike detskej chirurgie v Bratislave. Sme veľmi hrdí na to, že sa nám darí pomáhať všade tam, kde je to potrebné, a reagovať na aktuálne potreby komunity," dopĺňa"Pomoc od Nadácie Tesco prichádza v čase, keď ju najviac potrebujeme. Sme vďační za túto podporu, vďaka ktorej budeme môcť lepšie zvládať boj s pandémiou. Vnímame to ako prejav vďaky a solidarity za našu každodennú náročnú prácu v prvej línii boja proti koronavírusu,"Tesco pomáha jednotlivcom i rodinám, ktoré sa nielen počas koronakrízy ocitli v núdzi, a to aj vďaka aktívnemu zapojeniu kolegov a zákazníkov. Už tradične pred Vianocami prebehla vo všetkých obchodoch Tesco na Slovensku vianočná zbierka potravín. Do zbierky mohli prispieť aj zákazníci, ktorí nakupujú potraviny prostredníctvom služby Tesco Online nákupy. Zákazníci mohli ľuďom v núdzi pomôcť kúpou trvanlivých potravín, hygienických potrieb či drogérie. Potravinová zbierka patrí medzi najtradičnejšie charitatívne aktivity na Slovensku. Reťazec ju realizuje od roku 2013.