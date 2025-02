Tesco modernizuje predajne: Aj zákazníci v Tvrdošíne sa môžu tešiť na lepšiu ponuku a zľavy na nákup

13.2.2025 (SITA.sk) -"Tesco pre zákazníkov prináša každý deň niečo navyše – preto investujeme do prestavby a zlepšenia našich predajní, čím chceme poskytnúť čo najlepší zážitok z nakupovania. Supermarket v Tvrdošíne je prvou predajňou v tomto roku, ktorú otvárame po 5-týždňovej prestávke kvôli modernizácii," hovoría dodáva: "Vlani modernizáciou prešli aj predajne v Rajci, vo Vranove, v Detve, Kežmarku, Nitre a v Žiline. Tento rok plánujeme pokračovať v podobnom tempe a okrem vynovených predajní sa zákazníci Tesca môžu tešiť v roku 2025 aj na úplne nové obchody, ktoré im čoskoro predstavíme."Supermarket v Tvrdošíne otvorilo Tesco pred 19 rokmi. Po rekonštrukcii získala predajňa moderný exteriér, interiér aj rozšírenú ponuku pre zákazníkov. Obnova sa začala v novembri minulého roka opláštením budovy. Prerábkou prešiel aj interiér predajne, kde zákazníkov čaká prehľadnejšie vystavenie ich obľúbených produktov, ako aj umiestnenie ovocia a zeleniny spolu s pečivom bližšie k vstupu. Zväčšením prešlo zázemie pre zamestnancov aj sklad.Súčasťou dlhodobo plánovanej modernizácie bola aj výmena technológií za úspornejšie a udržateľnejšie, ako sú LED osvetlenie či chladiarenské zariadenia. Prevádzka zrekonštruovanej predajne tak bude nielen modernejšia, ale aj efektívnejšia a šetrnejšia voči životnému prostrediu. Tesco sa ešte viac približuje svojmu cieľu nulových čistých emisií vo svojich prevádzkach do roku 2035.Zákazníci sa môžu tešiť na rozšírený sortiment mäsa a masových výrobkov, väčšiu ponuku pekárne aj potravín pre zdravý životný štýl a nové oddelenie ovocia a zeleniny. Novinkou bude aj služba Scan&Shop pre rýchle nakupovanie. V predajni budú dve klasické pokladne a šesť samoobslužných pokladní.Prvé štyri týždne od znovuotvorenia vynovenej predajne 13. februára 2025 čakajú na verných Clubcard zákazníkov 10 % zľavy rozdelené na jednotlivé fázy. Prvý týždeň sa začína s 10 % zľavou na celý nákup. Počas druhého týždňa od 19. do 25. februára si zákazníci Clubcard môžu uplatniť 10-percentnú zľavu na produkty z oddelenia mäso a lahôdky, v tretí týždeň zas na mliečne produkty. V posledný týždeň od 5. do 11. marca môžu využiť 10 % zľavu s Clubcard na všetko ovocie a zeleninu. Viac informácií o špeciálnych zľavách pre supermarket Tvrdošín a podmienky ich uplatnenia nájdete na tesco.sk Informačný servis