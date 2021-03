Tesco myslí na ochranu planéty, symbolicky zhasne logo hypermarketov

Tesco na ceste kuhlíkovej neutralite

26.3.2021 (Webnoviny.sk) -Reťazec Tesco sa aj v súčasnej mimoriadnej situácii pozerá na to, ako prinášať čo najväčšiu pozitívnu zmenu v oblastiach trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Svojím zapojením sa do projektu Hodina Zeme potvrdzuje záväzok celoročne vyvíjať dôležité aktivity smerom k ochrane planéty. Práve Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí naprieč celým svetom, aby si pripomenuli, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás."V Tescu si uvedomujeme svoju zodpovednosť pri starostlivosti o planétu ajej vzácne prírodné zdroje. Zmena klímy je najzásadnejšou environmentálnou výzvou pre celý svet, apreto má svoje oprávnené miesto v celospoločenskej diskusii na všetkých úrovniach vrátane sektora potravinárstva. Už 25 rokov prinášame nakupujúcim na Slovensku kvalitné, zdravé adostupné potraviny. Táto naša zodpovedná úloha, aspolu sňou aj celý dodávateľský reťazec, závisí od kvality životného prostredia. Celoročne preto napĺňame naše záväzky voblasti trvalej udržateľnosti avnašom úsilí nepoľavujeme ani vsúčasnom náročnom období koronakrízy. Práve naopak, uvedomujeme si, že spolu dokážeme vždy viac, apreto v Tescu veríme, že zapojením sa do projektu, ako je Hodina Zeme, dokážeme inšpirovať aj ostatných, aby sa k našej vytrvalej snahe pridali," uviedol"Hodina Zeme nám má pripomenúť, že spôsob, akým sa správame kprírode, ohrozuje celú planétu vrátane nás samých. Na Hodinu Zeme, poslednú marcovú sobotu presne o 20.30 hod. miestneho času zhasínajú ikonické pamiatky vo viac ako 190 krajinách po celom svete. A nielen tie, svetoví lídri zhasínajú svoje oficiálne rezidencie, ľudia zhasínajú vo svojich domácnostiach, ale aj firmy zhasínajú svoje reklamné pútače. A všetci spolu upriamime svoju pozornosť na to, čo môžeme urobiť pre záchranu planéty. Je najvyšší čas, aby sme si uvedomili, že náš vzťah k prírode je nebezpečne nevyvážený a my sme posledná generácia, ktorá má šancu zvrátiť vývoj," zdôraznilaktorá iniciatívu zastrešuje a zároveň je jednou z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody.Reťazec Tesco si ako prvá spoločnosť už v roku 2009 stanovil ambiciózny cieľ byť, a to do roku. Na Slovensku sa reťazcu za ostatných päť rokov podarilo. Aj tento záväzok predstavuje správa Tesca s názvom Plán malých pomocí . Tá sumarizuje konkrétne záväzky a výsledky, ktoré v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti Tesco dosahuje.Aby reťazec čo najviac chránil planétu a jej vzácne zdroje, nepretržite investuje do zlepšovania energetickej i chladiarenskej efektívnosti. Tesco čoraz viac používa LED osvetlenie či technológie na znižovanie úniku chladného vzduchu z chladničiek. V prevádzkach v strednej Európe Tesco prešlo na prírodné chladiarenské plyny a iné plyny s nízkym potenciálom z hľadiska globálneho otepľovania. Na Slovensku sa reťazcu do dnešného dňa podarilouž o viac akoReťazec myslí rovnako ekologicky aj pri elektrickej energii, ktorú využíva vo svojich obchodoch či v distribučných centrách., ktorú Tesco na Slovensku využíva vo svojich prevádzkach, pochádza zVýborným príkladom "zelených" úspechov Tesca je aj oblasť logistiky. V celej distribučnej sieti reťazec využíva vlastné logistické služby ana cestách. V roku 2019 dokázalo Tesco týmto spôsobom ušetriť, ktoré by boli inak najazdené bez nákladu. Ako ilustruje Plán malých pomocí Tesca, toto číslo predstavuje Svetový fond na ochranu prírody – WWF: Ide o jednu z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má päť miliónov podporovateľov a aktívne zastúpenie vo viac ako 100 krajinách. Poslaním WWF je prispievať k zastaveniu ničenia prírodného prostredia Zeme a podieľať sa na vytváraní budúcnosti, kde ľudia budú žiť v harmónii s prírodou. Aktivity realizované vo viac ako 150 krajinách na šiestich kontinentoch sú zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti Zeme, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby. Na Slovensku sa WWF venuje problematike ochrany vôd a lesov. Jej činnosť sa zameriava na oblasť environmentálnej politiky a popularizácie prírody a životného prostredia prostredníctvom kampaní. Spolupracuje s expertnými inštitúciami, so štátnou správou a s mimovládnymi organizáciami.Informačný servis