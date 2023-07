Tesco na humanitárnu pomoc darovalo oblečenie F&F za 1 milión eur

2021 – kolekcia a symbol Made Mindfully znamená, že výroba materiálov má na životné prostredie pozitívnejší vplyv než konvenčné spôsoby. V súčasnosti je 51 % odevov F&F vyrobených udržateľnejšie.



26.7.2023 (SITA.sk) -"Vo svojom podnikaní sa Tesco neustále pozerá na trvalú udržateľnosť a pomoc ľuďom v núdzi, a to naprieč všetkými oblasťami, v ktorých pôsobí. Teší nás, že okrem nepredaných potravín putuje na dobrú vec aj nepredané oblečenie značky F&F. Doteraz tak Tesco na Slovensku darovalo Ministerstvu vnútra SR 185-tisíc kusov nepredaných odevov v hodnote 1 milión eur na humanitárnu pomoc v zahraničí. Pomohli sme tretím krajinám ako napríklad Bosna a Hercegovina, Keňa, Libanon či Ukrajina. V darovaní plánujeme pokračovať aj naďalej," prezrádzaHumanitárna pomoc putuje ľuďom postihnutým katastrofami, ako sú ozbrojené konflikty, vojny, suchá, zemetrasenia, cunami či hurikány.Značka F&F dlhodobo daruje oblečenie aj na pomoc deťom na Slovensku. Pravidelne každý polrok venuje oblečenie občianskemu združeniu Slniečko na ceste, ktoré pomáha na Klinike detskej chirurgie Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Malí pacienti z detskej chirurgie dostávajú tričká, spodnú bielizeň, pyžamá, šortky, zimné bundy či nohavice.V roku 2021 značka F&F predstavila novú kolekciu Made Mindfully vyrobenú zodpovedným spôsobom s ohľadom na ochranu životného prostredia a vzácnych zdrojov našej planéty. Symbol Made Mindfully označuje, že spôsob výroby, pestovania alebo produkcie materiálov, ktoré F&F používa vo svojich výrobkoch, má pozitívnejší vplyv na životné prostredie v porovnaní s bežnou produkciou oblečenia. V súčasnosti je vyše polovica F&F oblečenia vyrobená v súlade s Made Mindfully a za použitia materiálov pochádzajúcich zo zodpovedných zdrojov. Cieľom F&F je do roku 2030 dosiahnuť, aby všetky vstupné suroviny pochádzali z trvalo udržateľných zdrojov alebo z procesu recyklácie.Ďalším príkladom zodpovedného prístupu značky je program opakovaného využívania vešiakov F&F. Zákazníci môžu do predajní reťazca vracať vešiaky, ktoré sú použité na nové oblečenie. Jednoduchý systém opätovného vrátenia vešiakov a spolupráca s dodávateľom umožnili Tescu dosiahnuť úspech v trvalej udržateľnosti. Iba za posledný rok bolo v obchodoch Tesca v strednej Európe opätovne použitých vyše 190 ton plastových vešiakov. Približne jedna tretina zo všetkých vešiakov F&F na Slovensku sa aj vďaka zákazníkom vracia späť do obehu."Zákazníci Tesca môžu veľmi jednoducho prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu distribúcie a ponuky oblečenia. Stačí, ak vešiaky na oblečenie, ktoré neplánujú používať, nechajú vo vyhradených boxoch alebo odovzdajú pri pokladniach v predajniach Tesco. Následne sú vešiaky posielané do recyklačného centra, kde dochádza k ich čisteniu, triedeniu a príprave na odoslanie späť do tovární na odevy. Vešiaky tak dostávajú ďalšiu šancu. Vďaka systému ,druhej šance‘ šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo plastového odpadu aj uhlíkovú stopu. Je to opäť jedna z našich malých pomocí, ktorá má veľký význam,” dodáva Horáková. Podľa analýzy TIC, dodávateľa vešiakov na odevy spoločnosti Tesco, opätovným používaním vešiakov sa ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody. Tieto odhady zahŕňajú celý reťazec vrátane procesov zberu a prepravy.Viac informácií o stratégii udržateľnosti Tesca nájdete tu. Informačný servis