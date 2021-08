Tesco naďalej pomáha ľudom v núdzi, opäť prináša letnú potravinovú zbierku

Ako sa zapojiť do potravinovej zbierky?

Vlani darovali zákazníci vletnej zbierke až 28 ton potravín

2.8.2021 (Webnoviny.sk) -"Dôvodom, prečo sme sa rozhodli aj tento rok popri tradičnej vianočnej potravinovej zbierke zorganizovať aj tú letnú, je neustále pretrvávajúci zvýšený dopyt po základných potravinách i drogériovom tovare zo strany Potravinovej banky Slovenska a lokálnych charitatívnych organizácií. Už 25 rokov sme pevnou súčasťou komunít na Slovensku a pomáhame vždy tam, kde je to najviac potrebné. V tomto náročnom období je naša pomoc potrebná ešte viac, a preto pri príležitosti nášho 25. výročia prichádzame s mimoriadnym darom. Ľuďom v núdzi venujeme prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska trvanlivé potraviny a hygienické potreby v hodnote 25-tisíc eur," prezrádzaPodľav súčasnom neľahkom období koronakrízy neustále rastie počet rodín na Slovensku, ktoré majú problém zaobstarať si jedlo či iné nevyhnutné výrobky. "Veľmi si vážime mimoriadny dar a dlhodobú podporu, ktorú nám Tesco pri našej práci poskytuje. Môžeme tak pomáhať čoraz väčšiemu množstvu ľudí, ktorí sú v núdzi. Silných a stabilných partnerov, ako je Tesco, je na Slovensku zatiaľ málo. Žiaľ, nárast počtu ľudí v núdzi po celom Slovensku potvrdzujú najmä v ostatných mesiacoch aj miestne charitatívne organizácie, s ktorými spolupracujeme." Letná potravinová zbierka bude prebiehať vo všetkých 154 predajniach Tesca naprieč celým Slovenskom počas augusta, konkrétneStačí, ak pri bežnom nákupe zákazník nakúpi trvanlivé potraviny ako napríklad cestoviny, ryžu, strukoviny, konzervy či zaváraniny alebo hygienické potreby navyše a odovzdá ich na zberné miesto za pokladničnou zónou. S výberom vhodných produktov ochotne pomôžu kolegovia v Tescu alebo dobrovoľníci z partnerských organizácií.Vďaka rastúcemu záujmu zákazníkov Tesca o online zapojenie sa do zbierok pri tohtoročnej letnej zbierke bude možnosť pomôcť a zapojiť sa do zbierky aj z pohodlia svojho domova. Zapojiť sa môžu prostredníctvom služby Tesco Online nákupy ktorá je dostupná pre 2,8 milióna ľudí na Slovensku. Online zbierka bude prebiehať od 3. do 31. augusta tohto roka. Pri online nákupe majú zákazníci na výber spomedzi šiestich pripravených balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur."Či už sa zákazník rozhodne zapojiť v obchode alebo online, pomoc ľudom v núdzi prostredníctvom potravinovej zbierky Tesca je jednoduchá, rýchla a vždy s istotou toho, že darované potraviny poputujú na správne miesto – ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. Veľké ďakujem všetkým zákazníkom, ktorí sa rozhodnú pomôcť spolu s nami," dodáva Veronika Bush.Reťazec Tesco spolupracuje nielen s Potravinovou bankou Slovenska, ale rovnako tak aj s lokálnymi partnermi, sociálnymi výdajňami, domovmi sociálnych služieb, organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova či domovmi pre osamelé matky s deťmi. Tieto organizácie distribuujú ľuďom v núdzi každý jeden produkt, ktorý zákazníci Tesca darujú.Reťazec spustil zbierku aj vlani v lete v promptnej reakcii na vypuknutie koronakrízy. Spoločné úsilie Tesca a jeho zákazníkov sa vyplatilo, mimoriadna letná potravinová zbierka úspešne pomohla rodinám v ťažkých životných situáciách. Celkovo zákazníci Tesca darovali 28 ton potravín, čo predstavuje 67-tisíc porcií jedla pre ľudí v núdzi.Práve vďaka potravinovým zbierkam Tesca sa podarilo podať pomocnú ruku veľkému množstvu ľudí v núdzi a rovnako to je aj pri ďalších aktivitách, ktorými Tesco každý deň podporuje tých najzraniteľnejších, či už ide o darovanie nepredaných potravín alebo mimoriadne potravinové dary v doterajšej hodnote viac ako 220-tisíc eur od vypuknutia pandémie.Reťazec pomáha každodenne ľuďom v núdzi aj prostredníctvom darovania nepredaných potravín. Vďaka tomu, že Tesco daruje potraviny zo všetkých svojich predajní, doposiaľ darovalo viac ako 6 400 ton potravín, z ktorých bolo pripravených 15 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi. Tesco tak aj touto dôležitou aktivitou pomáha zmierňovať dosahy koronakrízy na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.Informačný servis