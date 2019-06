Tesco opäť podporí 231 projektov na zlepšenie života v regiónoch

Ako môžu zákazníci hlasovať?

"V aktuálnej 6. edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame vybrala z prihlásených 380 projektov odborná komisia 231 najlepších, ktoré postupujú do hlasovania v obchodoch. Zákazníci môžu od 17. júna zahlasovať za projekt v ich regióne, ktorý podľa nich najviac pomôže ich komunite. Doteraz sme za päť edícií programu prerozdelili 640-tisíc eur a v tejto edícii podporíme víťazné projekty opäť sumou takmer 170-tisíc eur," hovoríZa každý nákup v obchode Tesco od 17. júna do 14. júla 2019 dostanú zákazníci žetón, ktorý môžu použiť na hlasovanie za nimi vybraný projekt. Výhodou je, že finančnú podporu dostane každý projekt, ktorý postúpil do hlasovania v obchodoch. Výška príspevku pre každý súťažiaci projekt závisí od počtu hlasov zákazníkov Tesca. Každý víťazný projekt získaprojekty na druhom mieste a všetky projekty na treťom mieste budú podporené sumouPre spoločnosť Tesco je podpora miestnych komunít jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti. Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu môžete sledovať na https://pomahame.tesco.sk/ Inzercia