Tesco opäť zvyšuje podiel slovenskej zeleniny

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (OTS) - Od júla si zákazníci Tesca môžu vybrať z ponuky papriku bielu, kapiu a repu červenú od jedného z najväčších slovenských dodávateľov BROP z Kráľovej pri Senci. Na jeseň sa k tejto ponuke pridá mrkva, petržlen a zeler od toho istého dodávateľa.,“ vysvetľuje, konateľ spoločnosti BROP Slovakia.Spoločnosť BROP dodáva do predajní Tesco na Slovensku a v Českej republike zemiaky, cibuľu a cesnak už vyše 14 rokov. Od roku 2007 tiež dodáva do Tesco prevádzok v Maďarsku. „“ dodávaJeden z najväčších domácich dodávateľov spoločnosť BROP vlani pre rastúci záujem o domácu zeleninu spustil novú výrobnú linku. Linka spracováva zemiaky špeciálne pre značku Tesco Finest – fialové aj žlté.“ uzatvára J. Mačaj.Spoločnosť BROP má vlastný sklad aj závod na spracovanie a balenie plodín v Kostolnej pri Dunaji so 70 pracovníkmi. Ročne spoločnosť vyprodukuje okolo 33-tisíc ton zemiakov, z ktorých je vyše 80 % z vlastnej produkcie, a 12-tisíc ton vlastnej cibule.“ hovorí, manažér nákupu pre zeleninu v Tesco Slovensko.Vzhľadom na rozsah podnikania a celkové objemy predaných potravín patrí Tesco medzi obchodné siete, ktoré predávajú najviac druhov a najväčšie objemy slovenských potravín. Vlani jeho zákazníci nakúpili takmer 700 miliónov kusov slovenských potravín v hodnote 400 miliónov eur. V prípade niektorých základných potravín reťazec spolupracuje výhradne so slovenskými dodávateľmi. Napríklad až 100 % vajec pochádza zo slovenských chovov a 80 % z celkového sortimentu mliečnych výrobkov je tiež zo Slovenska.