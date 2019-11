Tesco organizuje siedmy ročník najväčšej Potravinovej zbierky na Slovensku, zapojiť sa dá aj online

Ako sa dá zapojiť v obchodoch?

21.11.2019 (Webnoviny.sk) -Vlani sa vďaka zákazníkom podarilo v predajniach Tesco vyzbierať rekordných 147 ton trvanlivých potravín a drogérie v hodnote 210-tisíc eur, ktoré pomohli vyčariť krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi a sociálne slabšie rodiny po celom Slovensku."Tento rok organizujeme v Tescu už siedmy ročník najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku. Oproti minulému roku sme zvýšili počet obchodov, kde budú môcť zákazníci potraviny darovať, na 120. Vďaka spolupráci s Potravinovou bankou a ďalšími partnerskými organizáciami zabezpečíme, že sa vyzbierané potraviny dostanú k ľuďom, ktorí ich najmä v predvianočnom období najviac potrebujú. Tesco navyše daruje týmto organizáciám finančný príspevok vo výške 20 % z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov v obchodoch aj prostredníctvom našich Online nákupov na podporu ich činnosti. Veríme, že spoločne prekonáme minuloročný rekord!" hovoríPotravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.Do Potravinovej zbierky Tesca sa môže zapojiť každýStačí zakúpiť trvanlivé potraviny ako cestoviny, cukor či múku alebo drogériový tovar v jednej zo 120 predajní Tesco a darovať ich dobrovoľníkom v predajniach. Dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, ale aj kolegovia z Tesca pomôžu zákazníkom vybrať tovar, ktorý je na darovanie najvhodnejší.Prvýkrát môžu zákazníci Tesca pomôcť ľuďom v núdziStačí, ak k svojmu nákupu doplnia niektorý zo šiestich balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur pre rodiny aj seniorov:Balíček za nich doručí Tesco spolupracujúcej charitatívnej organizácii.Spoločnosť Tesco ocení každú darovanú potravinu alebo drogériový produkt. "Ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej zbierky zapoja, či už v našich obchodoch alebo prostredníctvom Online nákupov. Nezáleží na tom, aké množstvo potravín alebo drogérie darujete, hlavné je to, že sa zapojíte a spoločne tak pomôžeme tam, kde je to najviac potrebné. Aj malá pomoc môže mať veľký význam," dodáva Veronika Bush.Inzercia