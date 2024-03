Tesco otvára predajňu v Palárikove a rozširuje svoju sieť na 178 obchodov

18.3.2024 (SITA.sk) -"V novej predajni v Palárikove pracuje tím 17 vyškolených kolegýň a kolegov, ktorí novú predajňu pre zákazníkov starostlivo pripravujú už niekoľko mesiacov. Súčasťou ponuky je okrem potravín aj nepotravinový tovar ako napríklad módna značka F&F či školské potreby a drogéria. Tešíme sa, že otvorením predajne v Palárikove sme vyšli v ústrety obyvateľom aj turistom, ktorí majú odteraz prístup k pestrému sortimentu Tesca. Môžu sa tešiť na pohodlné nákupy, skvelé ceny aj výhodné zľavy vernostného programu Clubcard," hovoríLen v minulom roku Tesco otvorilo šesť nových predajní a naďalej plánuje pokračovať v raste. V súlade s posilnením značky Tesco zároveň ukončuje proces transformácie franchísingu Žabka na Tesco expresy. Sieť Tesco predajní sa tak do polovice marca rozšíri na 178 obchodov a stane sa jednou z najväčších na Slovensku."Naším poslaním je prinášať každý deň niečo navyše – pre zákazníkov, komunity i celú planétu. Pred sebou máme plán otvárania ďalších predajní a zároveň rozširujeme ponuku online nakupovania, aby sme boli dostupní pre viac slovenských zákazníkov. Plníme tak svoj záväzok voči zákazníkom prinášať kvalitné produkty za dostupné ceny v čo najviac lokalitách po celom Slovensku," doplnil Martin Kuruc.Nový supermarket v Palárikove bude na rozlohe takmer 1 000 štvorcových metrov ponúkať zákazníkom čerstvé, trvanlivé aj mrazené potraviny denne od 6.00 hod. až do 21.00 hod. K dispozícii je pre zákazníkov okrem služby pre rýchly nákup Scan&Shop v mobile aj osem pokladní, z ktorých je šesť samoobslužných – dve aj na platbu hotovosťou. V predajni je k dispozícii aj zálohomat na vratné obaly z nápojov."Aj v Palárikove Tesco ako pevná súčasť komunít vyše 27 rokov podporí miestnu základnú školu s materskou školou Karola Strmeňa. Počas prvých dvoch dní otvorenia daruje Tesco z každého nákupu nad 10 eur jedno euro na zveľadenie ich areálu v prírode pre deti," dodáva.Spoločnosť Tesco plánuje v najbližších mesiacoch pokračovať v rozširovaní. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. Zároveň hľadá pozemky s rozlohou od 2 000 štvorcových metrov aj v menších obciach.Informačný servis