Tesco počas troch rokov podporilo onkologických pacientov sumou takmer 250-tisíc eur

Ako sa použijú prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov?



Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom aich rodinám.



K nim patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, rodinné a relaxačné pobyty pre pacientov, ubytovanie pre rodičov hospitalizovaných detí liečených na rakovinu, podporné skupiny pre príbuzných pacientov a pre pozostalých, jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci Ligy proti rakovine Bratislava, Košice, Martin.



Z prostriedkov získaných počas Dňa narcisov tím Ligy proti rakovine pravidelne realizuje aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.



16.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Spoločné úsilie našich zákazníkov, partnerov a kolegov sa opäť vyplatilo. Teší nás, že o zbierku Deň narcisov v predajniach Tesco bol aj tento rok veľký záujem. Nielen zo strany zákazníkov, ale aj kolegov, ktorí sa prihlásili ako dobrovoľníci a pomohli vyzbierať za dva dni takmer 62-tisíc eur. Tesco sa dlhodobo stará o zákazníkov, kolegov a všetky komunity, kde pôsobí. Som rada, že sme spoločne s ľuďmi naprieč krajinou aj tento rok priniesli cez žlté narcisy dôležitú pomoc onkologickým pacientom na Slovensku," hovoríFinančné dary vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na dôležitú podporu onkologických pacientov, a to vrátane pokračovania projektov, ako sú napríklad bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačné pobyty či vzdelávanie verejnosti.Dôležitú pomocnú ruku podali samotní kolegovia a kolegyne. Viacerí v tento deň vymenili svoje bežné pracovné povinnosti a zapojili sa do zbierky ako dobrovoľníci priamo v obchodoch Tesco. Viac ako 300 zamestnancov venovalo tejto dobrovoľníckej aktivite dohromady vyše 1 500 hodín.Zákazníci Tesca mohli vo všetkých prevádzkach Tesca počas Dňa narcisov prispieť na pomoc pacientom s onkologickým ochorením buď prispením priamo do pokladničky, alebo použitím špeciálnych kupónov s označením Deň narcisov počas platby za nákup. Prostredníctvom príspevkov v hotovosti zákazníci Tesca prispeli sumou vo výške viac ako 46-tisíc eur. Použitím špeciálnych kupónov počas platby za nákup zase prispeli sumou viac ako 15-tisíc eur."Tesco je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou našej jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky Deň narcisov. Naša úprimná vďaka za nezištnú pomoc, nasadenie a súčinnosť patrí všetkým pracovníkom, ktorí sa spolu snami podieľali na organizačnom zabezpečení zbierky v predajniach Tesco naprieč Slovenskom. Veľmi nás teší zapojenie sa do zbierky samotných zamestnancov ako dobrovoľníkov. Mimoriadne si tiež vážime, že Tesco z pozície zamestnávateľa v dobrovoľníckych aktivitách svojich zamestnancov podporuje a vytvára im na ich vykonávanie podmienky. Pre projekt, ako je Deň narcisov, sú dobrovoľníci nenahraditeľní," dopĺňaViac informácií o zbierke: www.dennarcisov.sk