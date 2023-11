Tesco pomáha predčasne narodeným bábätkám aj ich mamičkám

16.11.2023 (SITA.sk) -"Teší ma, že aj tento rok Tesco už po štvrtýkrát podporí mamičky predčasniatok v 10 neonatologických oddeleniach po celom Slovensku. Symbolicky počas Svetového dňa predčasne narodených detí im darujeme 200 balíčkov výrobkov Fred&Flo s plienkami a potrebami pre starostlivosť o bábätká. Aspoň týmto spôsobom uľahčíme mamičkám náročné chvíle, aby sa mohli plne venovať svojim krehkým bábätkám," hovoríNa Slovensku sa každé 13. dieťa narodí predčasne, čo predstavuje približne 4 500 detí ročne. Pôrod predčasniatka predstavuje extrémne stresujúcu udalosť pre celú rodinu. Rodičia majú strach z neznáma, z neočakávanej situácie a strach o život a budúcnosť milovaného dieťaťa. Negatívne na nich vplýva separácia od dieťaťa a aj od zvyšku rodiny, pretože hospitalizácia predčasne narodeného bábätka trvá 8 až 12 týždňov. Je to veľmi dlhý čas, počas ktorého je nevyhnutnosťou úzka spolupráca medzi rodičmi a ošetrujúcim personálom."Mnohí rodičia dovtedy ani netušia, že existujú jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov. Naším spoločným cieľom je nielen záchrana života dieťaťa, ale hlavne jeho kvalita prežívania s dobrými vyhliadkami do budúcnosti. To si vyžaduje dlhodobé sledovanie dieťatka aj po jeho prepustení z nemocnice pod vedením ďalších špecialistov – neurológa, pneumológa, oftalmológa či rehabilitačných pracovníkov," vysvetľujea dodáva: "Každá pomoc a podpora pre rodičov, špeciálne mamičky, je v tomto náročnom období vítaná a veľmi dôležitá. Aj darovanie hygienických potrieb na starostlivosť o dieťatko patrí k veľmi silnej podpore. Mamička totiž v strese často ani nevie, čo by sa jej pre bábätko hodilo."Tesco nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku pomáha čerstvým mamičkám. V ambulanciách pediatrov po celom Slovensku Tesco zriadilo špeciálne stojany s 2 500 baleniami plienok Fred&Flo na použitie zdarma. Zároveň počas prvej kontroly s bábätkom je u vybraných pediatrov k dispozícii 45 000 balíčkov pre mamičky so vzorkami najobľúbenejších výrobkov značky Fred&Flo na vyskúšanie.Informačný servis