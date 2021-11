Tesco pomáha zákazníkom viesť zdravší život, zmenou prešlo viac ako 300 výrobkov

Reťazec Tesco neustále napĺňa ambíciu prinášať zákazníkom niečo navyše a umožniť im čo najjednoduchšiu cestu k zdravšiemu životnému štýlu.



4.11.2021 (Webnoviny.sk) -"V Tescu sme odhodlaní pomáhať zákazníkom k zdravšiemu životnému štýlu. Z dlhodobého hľadiska je to jedna z kľúčových hodnôt nášho podnikania. Sme radi, že vidíme novú skupinu zákazníkov, ktorá viac dbá o svoje zdravie a životné prostredie. Nepoľavujeme v našom úsilí a ponúkame čoraz viac výrobkov vlastnej značky s novým zložením a s lepšou výživovou hodnotou. Niektoré živiny nahrádzame vhodnejšími alternatívami bez toho, aby sme ovplyvnili chuť alebo kvalitu. Každá takáto zmena zloženia uľahčí našim zákazníkom dosiahnutie zdravšieho životného štýlu. Z hľadiska nakupovania chceme našim zákazníkom ukázať pozitívnu zmenu, ktorú robíme, aby sme im umožnili vybrať si zdravšie a udržateľnejšie potraviny, ktoré budú zároveň cenovo dostupné a stále tak zostanú ich obľúbenými výrobkami," uviedol komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku Erik Šiatkovský.Tesco plne chápe, že potraviny, ktoré ľudia jedia, ovplyvňujú ich zdravie. Snaží sa preto prinášať svojim zákazníkom každý deň niečo navyše a zároveň im umožniť dlhodobo si dopriať zdravé a udržateľné potraviny. Reťazec už viac ako 25 rokov v úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi reaguje na výzvy zdravého životného štýlu.V uplynulých mesiacoch v Tescu prešlo revíziou viac ako 300 výrobkov vlastnej značky v kľúčových kategóriách, aby sa zabezpečila ich zdravšia výživová hodnota. Zákazníci vďaka tomu môžu ešte lepšie kontrolovať svoj príjem príslušných živín. Podobným spôsobom sa vo výrobkoch vlastnej značky Tesca zvýšil obsah živín, napríklad ovocia, zeleniny a vlákniny, ktoré dokážu znížiť riziko život ohrozujúcich chorôb. Produktové rady vlastnej značky Tesca navyše teraz už vôbec neobsahujú stužené tuky, a to ani vo výrobkoch, ako sú sušienky, pečivo, cukrovinky, omáčky alebo margaríny.Ešte lepší výber je dostupný aj pre zákazníkov, ktorí konzumujú vyváženú stravu vrátane mäsa, keďže celý sortiment vlastnej značky neobsahuje mechanicky separované mäso. Zákazníci tak majú k dispozícii kvalitné a chutné produkty, napríklad obľúbené klobásky, paštéty či rôzne hotové jedlá pripravené na konzumáciu.Zlepšovanie výrobkov a ich prispôsobovanie potrebám zákazníkov je komplexný proces, ktorý nie je jednoduchý. Vďaka inováciám odborníkov Tesca v oblasti potravinárskej technológie sa zdravšie sortimenty vyvíjajú bez negatívneho vplyvu na chuť či kvalitu, pričom sa vždy zohľadňuje zdravie zákazníkov. Reťazec sa snaží optimalizovať profil zloženia potravín, ktoré konzumujeme, a to dôkladným výberom vhodných potravinových zložiek. V tejto súvislosti Tesco vždy uprednostňuje prírodné prísady.Maloobchodný sektor nie je len prostredím, v ktorom sa objavujú nové nápady a trendy v oblasti potravinárskych technológií, ale pre zákazníkov nakupujúcich v Tescu je čoraz relevantnejšou aj komplexná téma udržateľnosti. Tesco nedávno predstavilo ešte ambicióznejšie záväzky týkajúce sa zdravého a udržateľného stravovania, ktoré sú v súlade so stratégiou EÚ "z farmy na stôl" a s cieľmi Kódexu správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve. Zákazníci sa preto môžu tešiť na lepšiu dostupnosť zlepšených potravinových produktov a zdravší sortiment na výber. Napríklad podiel alternatív živočíšnych výrobkov na rastlinnej báze na celkovom predaji má do roku 2025 narásť o 300 %.Pre Tesco je vždy prioritou zabezpečiť spokojný život kolegov a pomôcť im udržať si zdravý životný štýl. Počas októbra mali kolegovia Tesca príležitosť zúčastniť sa na aktivitách, ktoré majú zdôrazniť význam dlhšieho zdravého pracovného života. Zúčastnili sa na sérii workshopov o zdraví zameraných na zvyšovanie informovanosti, ktorých cieľom bolo zabezpečiť, aby bolo Tesco skvelým miestom na prácu, zvýšiť spokojnosť a celkovú pohodu v práci.Informačný servis