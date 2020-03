Tesco pomôže najzraniteľnejším zákazníkom, zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 (Webnoviny.sk) - ,,Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, kolegov a dodávateľov sú pre nás na prvom mieste. Špeciálnu pozornosť venujeme seniorom, pretože patria k najviac ohrozeným a práve teraz potrebujú starostlivosť navyše. Aby sme ich čo najviac ochránili, zavádzame pre seniorov prednostné nákupné hodiny, a to každý pracovný deň od 9. do 10. hodiny," uviedla"Špeciálne vyhradený čas pre seniorov na nákupy v predajniach je veľmi dobrým krokom. Naši najzraniteľnejší obyvatelia majú často spomalené zrakové a priestorové vnímanie, sú pomalší v pohybe, majú zníženú schopnosť prijať informácie a schopnosť uskladniť si tieto informácie. Nemajú toľko informácií zo sociálnych sietí či webu. Prosíme o trpezlivosť a toleranciu, raz budeme aj my v dôchodkovom veku," apelujeTesco chce zabezpečiť, aby sa potraviny bezpečne dostali k čo najväčšiemu množstvu zákazníkov. Vyvíja preto maximálne úsilie pre zvládnutie situácie a o pomoc prosí aj všetkých zákazníkov: Umožnime rizikovej skupine nakúpiť vo vybraných časoch počas týždňa a spoločne tak pomôžeme minimalizovať akékoľvek riziko. Nové opatrenie na pomoc seniorom bude platiť pre všetkých približne 150 prevádzok Tesco, a to od budúceho týždňa.Reťazec Tesco apeluje na zákazníkov, aby rešpektovali vyhradené nákupné hodiny pre seniorov. Kontrolu ich dodržiavania momentálne nevieme zabezpečiť. Naši kolegovia sú v plnom nasadení, aby zabezpečili potraviny pre nás všetkých, a za ich obetavú prácu sme im nesmierne vďační.Informačný servis