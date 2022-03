Tesco predlžuje mimoriadnu potravinovú zbierku na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

21.3.2022 (Webnoviny.sk) -,,Teší nás, že aj potravinová zbierka v našich predajniach Tesco ukazuje obrovskú solidaritu našich zákazníkov s ľuďmi utekajúcimi pred konfliktom na Ukrajine. Od 7. marca 2022 doteraz zákazníci darovali úžasných 20 ton potravín a hygienických potrieb. Tesco vždy stálo pri ľuďoch v núdzi a ich podpora je pre nás dôležitá, aj preto pre veľký záujem o pomoc utečencom z Ukrajiny predlžujeme mimoriadnu potravinovú zbierku o ďalší týždeň. Dary našich zákazníkov po skončení zbierky Tesco ešte zdvojnásobí," prezradilaDarované trvanlivé potraviny a hygienické potreby reťazec odovzdá. Tie ich ďalej rozdistribuujú tam, kde je to najviac potrebné - na hranice s Ukrajinou a na miesta po celom Slovensku, kde sú ľudia z Ukrajiny ubytovaní.Mimoriadna potravinová zbierka začalavo všetkých obchodoch Tesco na Slovensku okrem expresov. Zákazníci môžu prispieť do zbierky kúpou trvanlivých potravín či hygienických potrieb navyše pri svojom bežnom nákupe. Na zber potravín a drogérie budú za pokladničnou zónou vyhradené špeciálne označené miesta, kam môžu tovar položiť.Potraviny vhodné na darovanie sú trvanlivé potraviny ako napríklad, ktoré budú smerovať na pomoc už ubytovaným ľuďom, ale aj trvanlivé potraviny vhodné na okamžitú konzumáciu alebo s minimálnou potrebou úpravy, ktoré budú smerovať hlavne na pomoc na hraniciach s Ukrajinou, ako súZ hygienických potriebZákazníci sa môžu zapojiť do potravinovej zbierky aj online, a to rýchlou a jednoduchou možnosťou darovania potravín cez službu Tesco Online nákupy . Ľudia si online môžu vybrať z troch balíčkov pomoci –Viac informácií o pomoci Tesca ľuďom v núdzi nájdete na corporate.tesco.sk Informačný servis