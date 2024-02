Tesco premení na expresy väčšinu predajní Žabka do polovice marca

Plánované otvorenie Tesco expresov:











Hlavná 19, Šamorín 12. 2. 2024



Obchodná 57, Bratislava 26. 2. 2024



Ludwiga van Beethovena 28, Trnava 27. 2. 2024



Mliekarenská 1, Bratislava 28. 2. 2024



Tomášikova 50/A, Bratislava 29. 2. 2024



Mlynské nivy 53, Bratislava 29. 2. 2024



Kysucká 14, Senec 1. 3. 2024



Železničná 456, Dunajská Streda 4. 3. 2024



SNP 5, Stupava 5. 3. 2024



Kamenné nám., Bratislava 5. 3. 2024



Nádražná 15, Malacky 8. 3. 2024



Záhorácka 46, Malacky 11. 3. 2024



Čavojského 1/B, Bratislava 14. 3. 2024



Špitálska 10, Bratislava 14. 3. 2024



Svetlá 8, Bratislava 15. 3. 2024







Žabka na Slovensku

Prvá predajňa Žabka bola otvorená v septembri 2020 v bratislavskom Ružinove. Otváracie hodiny predajní boli nastavené od skorého rána do nočných hodín sedem dní v týždni. Do konca roka 2023 bolo na Slovensku otvorených 29 predajní Žabka — prevažne na západnom Slovensku. Rozhodnutie ukončiť malé franchisingové podnikanie Žabka na Slovensku bolo oznámené koncom novembra 2023, toto rozhodnutie sa žiadnym spôsobom nedotýka silne etablovaného podnikania Žabky v Českej republike.

[1] V individuálnych prípadoch sa môže určený termín ešte zmeniť.

7.2.2024 (SITA.sk) -Reťazec transformáciu franchisingovej siete Žabka na expresy oznámil koncom minulého roka. Z pôvodných 29 predajní Žabka sa na Tesco expres zmení väčšina – 15 predajní. Zvyšné obchody Tesco zatvorí v súlade s nájomnými zmluvami."Cieľom reťazca je sústrediť sa na rast značky Tesco – prostredníctvom expres obchodov, supermarketov a hypermarketov, ako aj našej online ponuky. V súlade s týmto zameraním sme sa rozhodli premeniť väčšinu obchodov nášho franchisingu Žabka na obchody Tesco expres. Transformácia prebehne do 15. marca tohto roka. Každú lokalitu sme sa snažili dôkladne posúdiť v rámci posilnenia značky Tesco na Slovensku s dôrazom ponúknuť zákazníkom denne niečo nové," hovoríKaždému franchisantovi a jeho zamestnancom Tesco ponúklo možnosť stať sa kolegom a rozvíjať svoju ďalšiu kariéru v Tescu. "Teší nás, že viacerí franchisanti našu ponuku prijali a budeme sa s nimi aj naďalej stretávať ako s našimi kolegami," prezrádzaa dodáva: "Chcem sa zároveň poďakovať celému tímu Žabky, franchisingovým partnerom a ich tímomza nasadenie aj našim zákazníkom za priazeň. Verím, že ich skvelá ponuka Tesco expresov za výborné ceny tiež príjemne prekvapí a zostanú nám verní aj naďalej."Jedným z franchisantov, ktorý viedol predajňu Žabka v Bratislave a prijal ponuku stať sa členom Tesco tímu, je. "Hoci ma ukončenie franchisingu Žabky mrzí , vzhľadom na výbornú spoluprácu s tímom Tesca si vážim ponuku stať sa jeho členom. Verím, že to pre mňa bude skvelá príležitosť ešte viac si zlepšiť zručnosti v maloobchode pod silnou značkou."Proces transformácie predajní Žabky na Tesco expresy sa uskutoční najbližšie týždne a ukončený by mal byť 15. marca 2024[1]. Termíny zatvorenia prevádzok Žabka nájdete na izabka.sk Informačný servis