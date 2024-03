Tesco prináša zľavu 10 % na nákup pre študentov aj učiteľov

*Pozn.: Zľava sa nevzťahuje na tabakové výrobky, elektronické cigarety a príslušenstvo, alkoholické nápoje, Tesco poukážky či palivo a iné produkty dostupné na čerpacích staniciach spoločnosti Tesco. Kompletný zoznam spolu s ďalšími podmienkami nájdete v pravidlách kampane dostupných na tesco.sk/isic

18.3.2024 (SITA.sk) -"V Tescu nám záleží, aby zákazníci vždy nakupovali výhodnejšie, ponúkame im naozaj široký sortiment potravín a čo najlepšiu hodnotu za peniaze. Pomocou vernostného programu Clubcard sme sa rozhodli významne pomôcť študentom, mladým do 27 rokov aj učiteľom na Slovensku. Majitelia vernostných kariet Clubcard, ktorí majú nad 18 rokov a platný medzinárodný preukaz ISIC, EURO<26 alebo ITIC, ušetria v Tescu ešte viac. Po nahratí preukazu do svojej Clubcard aplikácie získajú 10 % zľavový kupón, ktorý môžu uplatniť pri nákupe v ktorejkoľvek zo 178 predajní Tesca na Slovensku. Veríme, že študenti, mladí ľudia do 27 rokov aj učitelia si exkluzívnu zľavu rýchlo obľúbia," hovoríDržitelia preukazov ISIC, EURO<26 a ITIC môžu využiť zľavu 10 % z nákupu, najviac do výšky 10 eur na jeden nákup. Kupón sa po registrácii preukazu v aplikácii Clubcard automaticky vygeneruje každý pondelok a je možné využiť ho v kamenných predajniach Tesco raz týždenne, od pondelka do piatka. Zľava sa vzťahuje na širokú ponuku v predajniach Tesco vrátane nepotravinového sortimentu s niekoľko drobnými výnimkami typu alkoholických nápojov.*Vernostný program Tesco Clubcard je prvý a najväčší vernostný program svojho druhu, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2009. Svojim členom každý deň prináša množstvo skvelých benefitov – okrem zliav v podobe Clubcard cien prináša aj okamžité peňažné poukážky (body za nákup premenené na peniaze – 1 bod za každé minuté euro), kupóny so zľavami šité na mieru, digitálny leták s aktuálnou ponukou zvýhodnených cien či rôzne súťaže a ďalšie možnosti, ako ušetriť.