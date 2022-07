Tesco rozširuje ponuku kvalitných vín od slovenských vinárov. V lete sú hitom najmä bublinky

Spolupráca s Tescom prináša rast a rozvoj

V lete vedú bublinky, najobľúbenejšia je polosladká Pálava

* Pozn.: slovenské novošľachtence – vďaka úsiliu vinárskych šľachtiteľských kapacít boli na Slovensku od 80. rokov 20. storočia vyšľachtené nové unikátne odrody bielych a modrých muštových odrôd. Vyrábajú sa z nich jedinečné slovenské vína.

Ako hovorí, prvotnou myšlienkou bolo doplniť rad vín vlastnej značky Finest a Standard o slovenské vína, ktoré sú vo svete jedinečné. "Po diskusii s členmi Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa nám podarilo pôvodnú myšlienku rozpracovať do úspešnej spolupráce. Oslovili sme vinárov so zadaním ponúknuť zákazníkom jedinečné slovenské vína. Urobili sme výber, a aj za účasti someliérov zo zväzu sme vybrali vína, ktoré by boli vhodné. Tak vznikli prvé vína vlastnej značky Finest zo Slovenska," vysvetľuje E. Šiatkovský.Slovenské vína vlastnej značky Tesco Finest vzbudili u zákazníkov hneď po uvedení do ponuky veľký záujem. Aj preto reťazec aktuálne pokračuje v rozširovaní ponuky o ďalšie druhy – konkrétne odrôd Devín, Sauvignon, Alibernet, Ľadové víno a Rizling vlašský. ,,Po ďalšej úrode sme si rezervovali kapacity aj na sekt robený tradičnou metódou zrenia vo fľaši a aj nové odrody Milia, Noria, Hron, ktoré sú unikátnymi originálmi z našich viníc a patria medzi tzv. slovenské novošľachtence*," dodáva E. Šiatkovský.Medzi vinárov, ktorí sa zapojili do spolupráce s Tescom a začali produkovať vína značky Tesco Finest patria známe slovenské vinárske značky ako,,Vieme, že Tesco sa v rámci línie Finest snaží ponúknuť zákazníkom to najlepšie, takže pre nás je to pocta a istá forma uznania, že nás Tesco v rámci svojich prísnych kritérií zaradilo do výberu prémiových vín pod vlastnou značkou. Dlhodobo sa zameriavame na predaj tých lepších, kvalitnejších a drahších vín a spolupráca na tejto úrovni len posilňuje dosahovanie našich cieľov a vízií. Aj touto formou chceme ľuďom dokázať, že sa oplatí dať jedno-dve eurá navyše za kvalitné víno, pričom zážitok je s "tuctovým" vínom neporovnateľný," hovoríPred začiatkom spolupráce s Tescom, museli dodávatelia splniť prísne výberové kritériá. ,,Výrobcovia museli splniť veľmi prísne podmienky nášho auditu, čo bolo určite náročnejšie ako výroba samotného vína. Už v tejto chvíli mám od nich pozitívne ohlasy, že naše prísne podmienky ich firmu a výrobné procesy posunuli výrazne dopredu," vysvetľuje E. Šiatkovský.Chute Slovákov sú rozmanité a v rámci ponuky slovenských vín Tesco Standard a Finest si zákazníci môžu kúpiť biele, červené i ružové vína. "Momentálne v teplých letných mesiacoch zákazníci uprednostňujú šumivé vína typu Prosecco a ľahšie biele a ružové vína. Najobľúbenejším Finest slovenským vínom je polosladká Pálava od výrobcu Chateau Topoľčianky. Hitom sú aj ľahké nápoje na báze vína s ovocnou príchuťou a šumivé vína v plechovkách," dopĺňa E. Šiatkovský. Podľa jeho slov slovenské vína sú medzi zákazníkmi čoraz obľúbenejšie a ich predaj rastie.