Tesco spúšťa mimoriadnu potravinovú zbierku na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny

Od 24. marca 2022 naše obchody podporujú miestne iniciatívy a organizácie, ktoré zastrešujú pomoc na hraniciach, a manažéri Tesco obchodov ukazujú obrovskú solidaritu.



Tesco cez posledný februárový víkend spojilo svoje sily s viacerými obchodníkmi zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), aby pomohli ľuďom zasiahnutým súčasným dianím. Kamión Tesco v nedeľu 27. marca 2022 doviezol potrebnú pomoc na hranice až do Uble. Ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine odišlo vyše 40 ton potravín a hygienických potrieb.Tesco v rámci spoločnej pomoci zabezpečilo detskú výživu, detské mlieko, cukrovinky, piškóty, polievky, paštéty či vlhčené utierky, plienky a dámske hygienické potreby.



7.3.2022 (Webnoviny.sk) -"Tesco vždy stálo pri ľuďoch v núdzi a ich podpora je pre nás dôležitá. Práve preto spúšťame výnimočnú potravinovú zbierku, ktorou chceme spoločne s našimi zákazníkmi pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred konfliktom na Ukrajine. Chceme podať pomocnú ruku našim zákazníkom, ktorí majú záujem podporiť ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, tým, že im zjednodušíme darovanie. Môžu u nás nakúpiť a hneď v obchode produkty aj darovať. Trvanlivé potraviny a hygienické potreby, ktoré darujú naši zákazníci, odovzdáme Slovenskej katolíckej charite a Potravinovej banke Slovenska. Tie ich ďalej rozdistribuujú tam, kde je to najviac potrebné, a teda na naše hranice s Ukrajinou, ale aj na miesta po celom Slovensku, kde sú ľudia z Ukrajiny ubytovaní. Navyše Tesco všetky dary zdvojnásobí. Pomáhať ľuďom v núdzi je pre nás dôležité a v nasledujúcich dňoch aj týždňoch budeme pokračovať v kontinuálnej a dlhodobej podpore tým, ktorí ju teraz potrebujú najviac. Veríme, že naši zákazníci túto formu podpory uvítajú a zapoja sa do pomoci," hovoríMimoriadna potravinová zbierka sa začnevo všetkých hypermarketoch Tesco na Slovensku. Od utorka 8. marca 2022 sa pripoja aj všetky ostatné Tesco obchody okrem najmenších obchodov – formátu Expres. Zákazníci môžu prispieť do zbierky kúpou trvanlivých potravín či hygienických potrieb navyše pri svojom bežnom nákupe. Na zber potravín a drogérie budú za pokladničnou zónou vyhradené špeciálne označené miesta, kam môžu tovar položiť.Potraviny vhodné na darovanie sú trvanlivé potraviny ako napríklad ryža, cestoviny, konzervy či strukoviny, ktoré budú smerovať na pomoc už ubytovaným ľuďom, ale aj trvanlivé potraviny vhodné na okamžitú konzumáciu alebo s minimálnou potrebou úpravy, ktoré budú smerovať hlavne na pomoc na hraniciach s Ukrajinou, ako sú instantné polievky, jedlo v konzervách, sladkosti, detská dojčenská výživa, ale aj čaje a káva. Z hygienických potrieb pomôžu ženské hygienické potreby, šampóny aj mydlá.Zákazníci sa môžu zapojiť do potravinovej zbierky aj online, a to rýchlou a jednoduchou možnosťou darovania potravín cez službu Tesco Online nákupy . Ľudia si online môžu vybrať z troch balíčkov pomoci –Mimoriadna marcová potravinová zbierka je pre Tesco na Slovensku ďalšou aktivitou v pomoci ľuďom, ktorí prišli na Ukrajine o svoje domovy alebo z nich boli nútení utiecť.Tesco skupina rovnako daruje na Krízovú výzvu Červeného kríža na pomoc UkrajineViac informácií o pomoci Tesca ľuďom v núdzi nájdete na corporate.tesco.sk