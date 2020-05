Tesco spúšťa obľúbené online nákupy už aj v Trenčíne, Banskej Bystrici a Poprade

Online nákupy už pre dva milióny Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2020 (Webnoviny.sk) -,,Slováci si Tesco Online nákupy obľúbili hneď pri spustení vroku 2012, odkedy dostupnosť služby postupne rozširujeme. Rozhodli sme sa pružne zareagovať na aktuálnu mimoriadnu situáciu apomôcť najnovšie aj obyvateľom Trenčína, Banskej Bystrice,Popradu a okolia. Tesco Online nákupy dopĺňajú našu širokú sieť 150 predajní rôznych formátov na Slovensku. Vďaka našej službe zároveň prinášame starostlivosť navyše tým najzraniteľnejším, pre ktorých môže byť momentálne náročné ísť si nakúpiť priamo do našich predajní," hovoríNákupy potravín cez smartfón, tablet či počítač súZákazníci si dostupnosť služby vo svojej lokalite môžu overiť jednoducho: podľa PSČ a miesta bydliska na webstránke služby Tesco Online nákupy úspešne fungujú aj v ďalších mestách naprieč Slovenskom vrátane Bratislavy, Nitry, Trnavy, Košíc, Prešova, Žiliny, Martina, Považskej Bystrice a ich okolia. V reakcii na zvýšený dopyt zákazníkov Tesco v týchto lokalitách počas apríla posilnilo dostupnosť služby o 40 % vďaka novým časovým úsekom, ktoré si môže zákazník vybrať na dodanie svojho nákupu.Popri rozširovaní služby Online nákupy dbá Tesco na bezpečnosť zákazníkov a kolegov. S ohľadom na zdravie zákazníkov reťazec predstavil niekoľko zmien pri nakupovaní potravín online vrátane zamedzenia kontaktu zákazníka s kuriérom na nevyhnutné minimum či akceptácie platieb iba kartou vopred. Suma za nákup je pritom zákazníkovi odpočítaná z účtu až po dodaní tovaru.Najobľúbenejšia služba dovozu potravín, drogérie či potrieb pre domácnosť je od 6. mája 2020 celkovo dostupná pre celkovo 800-tisíc domácností a 2 milióny ľudí na Slovensku. Autá k zákazníkom mesačne rozvezú priemerne 950-tisíc výrobkov a najazdia viac ako 113-tisíc kilometrov.Nákupy na doručenie podľa zákazníckych zoznamov pripravujú špecialisti – pracovníci vychystávania tovaru. Sú vyškolení tak, aby zakaždým vyberali ten najkvalitnejší tovar s najdlhšou zárukou a podľa pravidla: ,,Kúpil by si si to sám?"Suma za doručenie sa pohybuje od 1,59 eura do 4,49 eura v závislosti od vybraného času dovozu. Ceny všetkých tovarov sú rovnaké ako v hypermarketoch Tesco v deň dodania. Zákazníci si môžu svoje nakupovanie ešte viac uľahčiť, a to vytvorením nákupných zoznamov cez webstránku alebo aplikáciu vo svojich smartfónoch. Informačný servis