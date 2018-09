Tesco štartuje piaty ročník Farmárskeho grantu novinkou

Foto: Tesco Foto: Tesco

Bratislava 18. septembra (OTS) - Spoločnosť Tesco totiž v septembri tohto roka štartuje už piaty ročník úspešného vzdelávania malých výrobcov potravín Farmársky grant. Program pripravuje reťazec v spolupráci s Nadáciou Tesco a Združením mladých farmárov na Slovensku. Nadácia Tesco podporí vzdelávací program sumou 80-tisíc eur.“ uviedla, správkyňa Nadácie Tesco a riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Producentom zapojeným do Farmárskeho grantu poradia v ich prevádzkach odborníci z oblasti hygieny, marketingu, cenotvorby, legislatívy či webdizajnu. Cieľom poradenstva bude upraviť a zlepšiť ich produkty vrátane balenia či marketingu tak, aby zodpovedali aktuálnym trendom na trhu a najmä očakávaniam zákazníkov.“ povedal, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF.V uplynulých ročníkoch si slovenskí farmári prehlbovali vedomosti v oblastiach hygieny, bezpečnosti, kvality, technologických procesov a nových podnikateľských zručností. V rámci série teoretických aj praktických vzdelávacích aktivít sa výrobcovia dozvedeli viac informácií o možnostiach spolupráce s reťazcom, o požiadavkách na kvalitu, bezpečnosť potravín aj spôsoboch, ako budovať značku a marketing.Projekt celkovo prispieva k výrobe kvalitných produktov, čím napomáha vytvárať na slovenskom vidieku udržateľné pracovné miesta a tým pomáha rozvoju poľnohospodárstva na Slovensku. Do grantového programu sa môžu prihlásiť malé a stredné firmy, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Viac informácií na http://www.mladyfarmar.sk/node/221