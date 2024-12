Tesco zamestnáva stovky osôb so zdravotným znevýhodnením, pracujú v obchodoch aj na centrále

Organizujú rôzne školenia

3.12.2024 (SITA.sk) - Obchodný reťazec Tesco zamestnáva na Slovensku viac ako 500 osôb so zdravotným znevýhodnením , čo predstavuje 6,5 % z celkového počtu pracovníkov. Spoločnosť poskytuje prácu ľuďom s rôznymi druhmi znevýhodnení na pozíciách v obchodoch, distribučných centrách a centrále.Tento krok podľa spoločnosti podporuje otvorenú firemnú kultúru a snahu vytvárať pre zamestnancov prístupné pracovné prostredie.„Ako veľký zamestnávateľ máme zo zákona povinnosť zamestnávať minimálne 3,2 % ľudí so zmenenými pracovnými schopnosťami. Sme hrdí na to, že aj v roku 2023 sme túto požiadavku opätovne splnili a výrazne prekročili,“ uviedla Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca.Obchodný reťazec organizuje školenia a workshopy, ktoré posilňujú porozumenie a citlivosť voči potrebám kolegov so zdravotným znevýhodnením. Filip Pindes, jeden zo zamestnancov, oceňuje flexibilitu pracovného času a podporu, ktorú v Tescu dostal: „Práca ma baví a v tíme sa cítim vítaný.“Každoročne sa v štátnom, občianskom a súkromnom sektore organizuje Okrúhly stôl na tému rovnosti a inklúzie na trhu práce. Tento rok sa zameriava na tému znevýhodnenia. Tesco spolupracuje aj s ôsmimi školami po celom Slovensku na integrácii zdravotne znevýhodnených študentov do praxe.Úpech týchto krokov potvrdzujú aj ocenenia ako Via Bona za výnimočného zamestnávateľa a druhé miesto v ankete Najzamestnávateľ v kategórii Obchod a služby. „Opätovne potvrdzujeme, že nám záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov,“ dodáva spoločnosť.