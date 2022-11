Tesco získalo cenu Roma Spirit 2022, podporuje zamestnávanie ľudí z marginalizovaných skupín

.

Duálne vzdelávanie pomôže mladým Rómom

Za podporu, mentoring a zamestnávanie aj znevýhodnených uchádzačov na trhu práce sa Tesco stalo finalistom Roma Spirit už v roku 2018."V Tescu chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť našich zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme. Dlhodobo pracujeme na vytváraní podmienok na zamestnávanie ľudí z marginalizovaných skupín. Potvrdilo sa nám, že táto cesta je správna, a prvé príklady z praxe boli skvelou inšpiráciou aj pre našich lídrov v ďalších prevádzkach. Dnes už je pre nás zamestnávanie rómskych kolegov úplnou samozrejmosťou," hovoríTesco ako prvý veľký zamestnávateľ na Slovensku vlani dobrovoľne vydalo komplexnú správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie. Reťazec splnil svoj záväzok a na jeseň vydal v poradí už druhú správu. Pestrosť a rozmanitosť, ktorá zahŕňa aj marginalizovaných kolegov, potvrdzujú konkrétne dáta publikované v najnovšej Správe v oblasti diverzity a inklúzie "V Tescu nás spája pestrosť a sme odhodlaní aj naďalej budovať pracovné prostredie, kde každý kolega a každá kolegyňa, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, majú šancu uspieť, presadiť sa a byť sami sebou bez strachu z odsudzovania. Každý si zaslúži, aby s ním bolo zaobchádzané rovnako ako s ostatnými a mal rovnakú možnosť sa v našej spoločnosti rozvíjať a budovať svoje zručnosti," dopĺňa Miroslava Rychtárechová.Projekty na podporu diverzity a inklúzie by nebolo možné uskutočniť bez nastavenia hodnôt a firemnej kultúry v Tescu, ktorá má oporu vedenia spoločnosti. "V našom hypermarkete dlhodobo zamestnávame Rómov a od konfliktu na Ukrajine aj kolegov inej národnosti. Čo sa týka mojej skúsenosti s Rómami, tak väčšinou ide o ľudí, ktorí chcú pracovať a sú ochotní učiť sa nové veci, ale nemajú pracovné návyky. V mnohých oblastiach potrebujú intenzívnejšiu podporu, no po zaškolení sa na našej prevádzke sa postupne dostali na rôzne pozície. Okrem asistentov predaja vykonávajú napríklad aj pozície ako spracovávanie centrálnej knihy záruk, pracovníci hlavnej pokladne a pracujú aj v pekárni," vysvetľujeJednou z najväčších priorít Tesca je byť atraktívnym zamestnávateľom pre mladých, poskytnúť im kariérne príležitosti a udržať ich motivovaných. V roku 2019 reťazec začal riešiť otázku duálneho vzdelávania pre žiakov z vylúčených rómskych komunít. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození dokázal reťazec poskytnúť priestor na vzdelávanie prvých mladých ľudí v Poprade a Prešove a ďalšie prevádzky budú pokračovať.Mimo duálneho vzdelávania poskytuje Tesco priestor aj pre žiakov, ktorí študujú na odborných školách v nematuritných odboroch formou odbornej praxe. V rámci Slovenska je to v tomto školskom roku takmer 700 žiakov, kde väčšinu z nich tvoria práve deti z marginalizovaných komunít. Skvelým príkladom je napríklad supermarket v Stropkove. Už od roku 2014 tu reťazec poskytuje priestor na praktické vyučovanie pre 20 žiačok z marginalizovaných rómskych komunít. Tieto dievčatá sa stali pevnou súčasťou tímu kolegov, ktorí žiačkam poskytujú podporu nielen pri zvládnutí štúdia, ale často i pri riešení situácií v ich súkromnom živote."Do budúcnosti plánujeme rozširovať duálne vzdelávanie a odbornú prax v rámci celého Slovenska, všade tam, kde títo mladí ľudia študujú a žijú. Veľmi dôležité je pre nás tiež vytvárať priestor na ich kariérny rast, aby ich cieľom nebolo len zamestnať sa, ale postupovať v kariérnom rebríčku ďalej a byť tak príkladom pre ostatných členov komunity," dodáva M. Rychtárechová. Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít prinášajúcich riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Do 14. ročníka Roma Spirit prišlo 138 prihlášok, z ktorých prípravný výbor vybral 21 finalistov.