Tesco zvýšilo prevádzkový zisk v 1. polroku takmer o štvrtinu

Londýn 3. októbra (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco oznámil za 1. polrok rast prevádzkového zisku takmer o štvrtinu. Veľkou mierou sa pod to podpísali výsledky veľkoobchodného predajcu potravín Booker, ktorý spoločnosť Tesco kúpila koncom minulého roka.Tesco uviedlo, že prevádzkový zisk bez započítania jednorazových položiek dosiahol za 1. polrok obchodného roka 2018/2019, ktorý sa skončil 25. augusta, 933 miliónov libier (1,05 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka, keď zisk predstavoval 750 miliónov libier, to znamená rast o 24,4 %.Firma zároveň oznámila výsledky v oblasti porovnateľných tržieb na kľúčovom britskom trhu za 2. kvartál. Ako informovala, porovnateľné tržby, do ktorých sa nezapočítavajú tržby z obchodov otvorených menej než rok, zaznamenali v Británii v 2. štvrťroku ďalší rast, už 11. kvartál po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo.Porovnateľné tržby vzrástli v 2. štvrťroku o 2,5 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli sa zvýšili o 2,1 %. Potiahla ich najmä spoločnosť Booker, ktorá zaznamenala rast porovnateľných tržieb približne o 15 %.(1 EUR = 0,89043 GBP)