Teším sa, ako vás porazím vo voľbách, odkazuje Šimečka premiérovi Ficovi po svojom odvolaní

17.9.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia môže odvolať podpredsedu parlamentu , ale nemôže odvolať lídra opozície. Skonštatoval to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na svoje odvolanie z funkcie podpredsedu parlamentu. Zároveň odkázal premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ), že sa teší, ako ho porazí vo voľbách.„Dnes sa všetky problémy Slovenska vyriešia. Zlacnejú potraviny, učiteľky a zdravotné sestry budú mať vyššie platy, naše deti prestanú utekať do zahraničia, do Košíc prídete po diaľnici a aj tá voda z pivníc sa vypumpuje sama,“ vyhlásil Šimečka.Ako ďalej uviedol, po 4 600 dňoch vlády Roberta Fica konečne prestaneme byť najhorší v predčasných úmrtiach, naši mladí nebudú mať druhé najmenej dostupné bývanie v Európe a milión ľudí na Slovensku prestane byť ohrozených chudobou.„Gratulujem Robertovi Ficovi, síce mu to trvalo vyše 30 rokov poslancovania a premiérovania, ale konečne našiel svätý grál, ako vládnuť pre ľudí na Slovensku,“ doplnil líder PS.